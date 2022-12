In Sardegna quasi 15 mila imprese giovanili con oltre 2.600 realtà artigiane

Gli under 35 sardi non si arrendono alla crisi e si mettono in gioco in prima persona. Per questo in Sardegna una impresa giovanile su 5 è artigiana. Nell’Isola, infatti, delle 14.950 giovani aziende, 2.608 sono gestite da artigiani under 35. Queste ultime sono il 7,6 per cento del totale di quelle artigiane registrate presso le Camere di Commercio e il 17,4 per cento del totale delle imprese gestite da giovani imprenditori. Il 25,2 per cento delle giovani imprese artigiane under35 è gestito da donne mentre solo il 5,8 per cento è guidato da stranieri. Sono questi i dati che emergono dall’analisi realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sulla “Young Econonomy e sull’occupazione giovanile ” nell’Isola, su dati Istat e UnionCamere-Movimprese nel 2021. Tra le attività preferite dai giovani artigiani troviamo quelle che che trattano l’energia (16,7 per cento) seguite da costruzioni (12,2 per cento), alloggio e ristorazione (12 per cento), attività di supporto alle imprese (11,1 per cento), attività tecniche e professionali (9 per cento), servizi alla persona e sanitari (8,7 per cento). Seguono il manifatturiero, il commercio e la riparazione di veicoli, il trasporto, e l’informazione e comunicazione.

La delegazione sarda del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato sta partecipando al meeting formativo degli “Next Generation Leadership – Leadership e cambiamento nelle organizzazioni: il ruolo del Movimento”, in programma Rimini. I lavori si svilupperanno sul tema della leadership e sulla capacità di gestire i cambiamenti, continuando a valorizzare quel ruolo di soggetto propositivo che è proprio di Confartigianato. “I giovani hanno un impatto di vitale importanza per l’economia e l’identità sarda – afferma Riccardo Porta, giovane artigiano sardo e componente della Giunta Nazionale di Confartigianato Giovani Imprenditori – per questo è indispensabile continuare a sostenere in modo incisivo queste realtà che rappresentano l’avvenire dell’intera economia sarda”. “Dobbiamo impegnarci per tutelare, valorizzare e innovare la tradizione e le abilità legate ai nostri mestieri – prosegue Porta – ed è necessario incentivare la nascita di nuove realtà, supportando quelle già esistenti, offrendo soluzioni e sviluppando opportunità con strumenti innovativi”. Le nuove generazioni stanno prendendo in mano le redini delle aziende di famiglia.

“Loro stanno innovando e avendo una nuova visione di imprenditorialità – continua il componente della Giunta Nazionale di Confartigianato Giovani Imprenditori – il passaggio generazionale è fondamentale per la crescita non solo della propria realtà produttiva ma dell’intero sistema economico regionale. E’ quindi fondamentale sostenere i progetti d’imprenditorialità giovanile, per favorire la trasmissione d’impresa e l’innovazione tecnologica, per promuovere la collaborazione tra scuola e impresa e la formazione professionale, imprenditoriale e manageriale”. Ma l’analisi di Confartigianato dice anche che imprese giovanili sarde, tra il 2012 e 2021, hanno subito una pesante flessione del 21 per cento mentre il resto delle attività è cresciuto del 4,6 per cento. Sono, infatti, tante le difficoltà che le imprese giovanili devono affrontare: in primis la fragilità patrimoniale.

“Il momento dell’avvio di un’impresa, per un giovane, è molto delicato – rimarca Porta – oltre alle tante difficoltà burocratiche, ai dubbi su come reagirà il mercato, all’investimento economico iniziale, a una concorrenza sleale di chi invece decide comodamente di rimanere nel sommerso, si aggiungono dei costi importanti che il giovane deve sostenere, a partire da quelli previdenziali e fiscali”. “La fase di start up – continua – dovrebbe essere quella più tutelata quella nella quale lo Stato interviene per aiutare l’impresa a germogliare e a camminare poi da sola, con tutti i risvolti positivi che derivano poi all’intera società”.

