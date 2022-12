In Sardegna la spesa sospesa contadina nei mercati di Campagna Amica

In tutti i mercati sardi di Campagna Amica da oggi e per tutte le festività si irrobustisce la spesa sospesa contadina, un contributo contro la povertà cresciuta del 2 per cento nell’Isola con circa 110mila famiglie in netta difficoltà (report Caritas 2022). Un contributo alla povertà che coinvolge tutta la grande comunità di Campagna Amica estesa alle organizzazioni di volontariato, alle imprese e ai singoli cittadini, con una iniziativa, la spesa sospesa, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso i cittadini che acquistano nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica possono decidere di donare prodotti alimentari alle famiglie più bisognose che potranno portare in tavola generi alimentare Made in Sardinia e a km zero.

Un’esperienza grazie alla quale sono stati raccolti in tutti i 1.200 mercati di Campagna Amica italiani oltre 6 milioni di chili di frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100 per cento italiani, di alta qualità e a chilometri zero. Ma in molti mercati contadini – conclude Coldiretti – si lasciano anche i prodotti freschi invenduti a organizzazioni caritatevoli che passano a prenderli per utilizzarli nelle mense. Oggi la spesa sospesa si potrà effettuare nel Sud Sardegna nei mercati di Campagna Amica di Pitz’e Serra a Quartu Sant’Elena, via del Redentore a Monserrato, I Mulini a Selargius (che sarà anticipato a sabato anche il 31 dicembre), a Oristano nel mercato coperto di via degli Artigiani, a Nuoro nel coperto all’Exmè (piazza Mameli) e Sassari all’Emiciclo e al coperto di Luna e sole.

