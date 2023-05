In Italia aumentano furti, violenze sessuali e omicidi. Paura anche per le truffe online

In Italia aumentano i crimini contro il patrimonio e le violenze sessuali, ma le persone sono preoccupate anche per altri reati, come le truffe online. Questa mattina è stato presentato il rapporto dal titolo “La criminalità: tra realtà e percezione”, realizzato nell’ambito della collaborazione tra la direzione centrale polizia criminale e l’Eurispes. Secondo i dati forniti dal rapporto, nel 2022, i delitti commessi registrati sono 2.183.045, con un incremento rispetto al 2021 del 3,8 per cento. L’aumento dei reati nel 2022 ha riguardato, principalmente, i furti (+17,3 per cento), le estorsioni (+14,4 per cento), le rapine (+14,2 per cento), le violenze sessuali (+10,9 per cento), la ricettazione (+7,4 per cento), i danneggiamenti (+2,9 per cento) e le lesioni dolose (+1,4 per cento). Nel 2022, inoltre, sono stati commessi 314 omicidi volontari rispetto ai 304 del 2021, con un aumento del 3 per cento. Di questi, 124 hanno avuto come vittime donne (più 4 per cento rispetto al 2021), di cui 102 uccise in ambito familiare/affettivo.

All’analisi dei dati reali, il rapporto ha affiancato anche un’indagine, compiuta sul territorio nazionale su un campione di 1.026 cittadini, tra gennaio e febbraio 2023. Sebbene il 61,5 per cento dei cittadini affermi di vivere in una città/località che giudica sicura, negli ultimi tre anni, e dunque dall’inizio della pandemia, la paura di subire reati è aumentata per il 24,8 per cento del campione, mentre il 7,3 per cento riferisce di avere meno paura rispetto al passato. I due reati rispetto ai quali si concentra la maggiore paura di esserne personalmente vittime sono il furto in abitazione (58,3 per cento) e il furto di dati personali su Internet (55,1 per cento). Al terzo posto troviamo la truffa (46,2 per cento), seguita da scippo/borseggio (45 per cento), furto di auto/motorino/moto (42 per cento), rapina (40 per cento) e lesione (35,9 per cento). Un intervistato su quattro (25,6 per cento), inoltre, teme di poter essere vittima di violenza sessuale. Seguono i maltrattamenti contro familiari e conviventi (22,2 per cento) e l’estorsione/usura (15,6 per cento). Ci sono, poi, dei reati che vengono percepiti, nella maggior parte dei casi, più pericolosi che in passato sono, come il furto di dati personali su Internet (56,2 per cento), la truffa (53,5 per cento), il furto in abitazione (53,1 per cento) e lo scippo/borseggio (50,6 per cento).

“La paura e l’incertezza sono caratteristiche del nostro tempo, spesso alimentate dalle continue emergenze, come la pandemia, il conflitto russo-ucraino e i disastri ecologici”, ha affermato il vicedirettore generale della pubblica sicurezza, direttore centrale della Polizia criminale, Vittorio Rizzi. “Tale sensazione di insicurezza – ha aggiunto – tuttavia, non ha sempre un diretto riscontro nella realtà, così che la sfida ambiziosa che si propone questa indagine è quella di fornire un’analisi basata su dati concreti e una visione d’insieme che offra una corretta interpretazione dei fenomeni, al di là dei luoghi comuni e dei facili allarmismi”, ha concluso Rizzi. Quello della sicurezza “è uno degli argomenti centrali nella comunicazione politica e in quella degli organi d’informazione, ma è necessario distinguere tra rischio reale e rischio percepito, categorie che spesso non collimano: l’uno basato su dati oggettivi e misurabili, l’altro condizionato da dinamiche soggettive come la paura e l’incertezza del futuro”, ha commentato il presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara. “Il presente studio può rappresentare un utile strumento di lettura della complessità, con un’analisi dei dati reali, anche nella loro evoluzione storica, che si riferiscono ai reati denunciati ma anche alle semplici esperienze dei cittadini”, ha concluso Fara.

