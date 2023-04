In Bulgaria cittadini al voto per la quinta volta in due anni

Oggi si vota in Bulgaria per formare la 49ma Assemblea nazionale. I cittadini sono chiamati alle urne per la quinta volta negli ultimi due anni a causa dell’impossibilità delle forze politiche di costituire una maggioranza di governo. Il capo dello Stato, Rumen Radev, ha disposto lo scorso febbraio lo scioglimento del Parlamento dopo i tre tentativi falliti di formare un esecutivo, come previsto dalla legge. Il presidente bulgaro ha così nominato un governo ad interim fino alle nuove elezioni, guidato dall’attuale premier provvisorio, Galab Donev. L’ultima tornata elettorale in Bulgaria si è tenuta nell’ottobre del 2022, dopo la crisi che ha portato alle dimissioni del governo riformista guidato da Kiril Petkov (Continuiamo il cambiamento). A imporsi come prima forza politica, ma senza avere i numeri per governare, era stato il conservatore Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) con il 24 per cento delle preferenze, seguito da Continuiamo il cambiamento (Pp) al 20 per cento e dal Movimento per i diritti e le libertà (Dps) al 13 per cento. A meno di un anno dal voto, secondo i sondaggi, permane ancora l’equilibrio tra i principali partiti bulgari.

A contendersi la maggioranza sarebbero infatti le coalizioni guidate dagli ex premier Bojko Borisov (Gerb) e Kiril Petkov. Le alleanze tra Continuiamo il cambiamento e Bulgaria democratica (Db) da una parte, e tra Gerb e Unione delle forze democratiche (Sds) dall’altra, stando ai sondaggi, si sono sempre attestate in tutta la campagna elettorale intorno al 26 per cento. Risulta essere più staccato invece il Dps, che registra circa il 14 per cento delle preferenze ed è inseguito dal partito Rinascita, il quale oscilla tra il 12 e il 13 per cento. Il Partito socialista bulgaro (Bsp), con circa l’8 per cento, sembrerebbe essere l’ultima formazione ad avere la certezza di accedere all’Assemblea nazionale, per la quale è prevista una soglia di sbarramento del 4 per cento. Secondo quanto emerge dai recenti sondaggi, la coalizione Sinistra e i partiti C’è un popolo come questo (Itn) e Ascesa bulgara (Bv) oscillano tra il 2 e il 4 per cento, rischiando dunque di restare fuori dal Parlamento. L’Assemblea nazionale bulgara è composta da 240 membri e dovrebbe essere eletta di norma ogni quattro anni: 31 parlamentari vengono eletti con metodo maggioritario su base regionale, mentre i restanti 209 su base proporzionale. Qualora dovesse confermarsi uno stallo anche dopo le elezioni del 2 aprile, tornerà a giocare un ruolo decisivo il presidente Radev.

La Commissione centrale elettorale bulgara intanto, per scongiurare possibili manipolazioni del voto, ha convocato una riunione straordinaria per verificare che i software installati nelle oltre 400 macchine elettroniche elettorali non siano stati manomessi. Resta inoltre alta l’allerta sulle minacce di bombe arrivate negli ultimi giorni via mail da indirizzi Ip esteri a decine di scuole del Paese. Tutte le segnalazioni si sono rivelate dei falsi allarmi, ma per sicurezza molti istituti scolastici sono stati chiusi. Dato che gran parte dei seggi elettorali saranno allestiti nelle scuole, il ministro dell’Interno bulgaro, Ivan Demerdzhiev, ha annunciato che una commissione interministeriale si è messa al lavoro per preparare un protocollo che consenta di “stabilire quando una evacuazione è effettivamente necessaria”. “Non importa come cercano di intimidirvi, non abbiate paura di votare”, ha dichiarato il primo ministro Donev, esortando i cittadini bulgari ad andare a votare. Il 2 aprile “non c’è niente di più importante della partecipazione diretta alle elezioni”, ha evidenziato il premier ad interim.

