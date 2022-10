In agitazione i comitati a Santa Palomba: “Con il termovalorizzatore muore il territorio”

Una mostra, con foto e cartelli che descrivono i reperti archeologici presenti nella zona. Una mappa, poesie e altri documenti. La Rete tutela Roma sud, composta da una decina di comitati di quartiere sostenuti da Spi Cgil Castelli Romani, Italia Nostra e Legambiente, ha dato il via così – ieri mattina – alla protesta contro il termovalorizzatore che potrebbe essere costruito a Santa Palomba, in un terreno privato a ridosso dei comuni di Roma, Pomezia, Albano Laziale e Ardea. Una decina di manifestanti, accompagnati dal consigliere capitolino di Europa verde, Ferdinando Bonessio, ieri mattina hanno organizzato un tour della zona che cade nel Municipio IX della capitale. “Da quarant’anni combattiamo con la discarica di Albano, che ora hanno riaperto, e adesso ci vogliono mettere anche il termovalorizzatore: così questo territorio muore”, racconta Angela, residente nella vicina Ardea. La città, limitrofa al sito, è quella che maggiormente soffre il problema del percolato che ha raggiunto le falde acquifere. “Non possiamo usare l’acqua per bere o per cucinare. Ci deve rifornire il servizio idrico comunale, è una situazione intollerabile”, aggiunge Angela.







Secondo il consigliere di Ev, Bonessio, “l’inceneritore sarebbe un ulteriore schiaffo a questo comprensorio e probabilmente ne determinerebbe la morte economica, sociale e ambientale per i prossimi trenta o quarant’anni”. Tra i problemi sollevati c’è l’inquinamento ambientale che si ritiene produca l’impianto, che tratterà 600 mila tonnellate annue di scarti indifferenziati, ma anche i rischi per l’approvvigionamento idrico nel quadrante. “L’inceneritore ha bisogno di acqua per tenere costante la temperatura degli altiforni. Le conseguenze potrebbero essere catastrofiche in una zona già a rischio siccità e in cui vige il divieto di aprire ulteriori pozzi che possano attingere alle falde acquifere”, continua Bonessio. La preoccupazione di un cambiamento degli equilibri naturali del territorio la sentono soprattutto le imprese agricole dei dintorni. Una di queste è l’azienda Ceglia Cantina Terracanta che produce vini interamente biologici, dalla vigna alla lavorazione finale. “Un inceneritore qui sarebbe devastante, ci farebbe perdere la qualifica di biologico, con notevoli ripercussioni sia economiche che ambientali: nei periodi più intensi diamo lavoro anche a una ventina di persone. Quando abbiamo sentito parlare di termovalorizzatore, io e mia moglie, abbiamo pensato di chiudere”, spiega Carlo Giudicepietro, proprietario dell’azienda.

Per la Cgil e Legambiente l’impianto, prim’ancora di essere realizzato, è già sorpassato. “Il termovalorizzatore non aiuta l’economia circolare e non aiuta i cittadini ad abituarsi alla differenziata, perché tutto finisce nell’inceneritore che produce anidride carbonica e altri problemi”, dice Fiorella Treggiari di Spi Cgil Castelli sud. “Si impiega una tecnologia vecchia e che, dal 2026, verrà sanzionata dall’Unione europea per le emissioni che produce in atmosfera, con un aumento dei costi per i cittadini di Roma”, secondo Mirko Laurenti del circolo locale di Legambiente. Nelle prossime settimane i cittadini si riuniranno per organizzare altre iniziative di protesta. Recentemente il comitato No Inc ha chiamato a raccolta le associazioni dei residenti di tutto il Lazio per dare vita a un coordinamento di respiro regionale che unisca tutte le realtà che promuovono l’istanza dell’economia circolare. “Siamo favorevoli a impianti piccoli e diffusi. Non è possibile che un unico territorio debba smaltire tutti i rifiuti della città. Bisogna favorire il sistema della raccolta differenziata, perché la cittadinanza, con il reso delle materie prime, ottiene anche dei benefici economici”, conclude Marco Alteri, della Rete tutela Roma sud.

