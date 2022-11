Imran Khan in condizioni stabili. L’ex premier chiede le dimissioni di Sharif

L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan è in condizioni stabili, dopo essere rimasto ferito a una gamba ieri in una sparatoria durante una manifestazione a Wazirabad, nella provincia del Punjab. L’ex premier, che è stato sottoposto a una operazione chirurgica per rimuovere frammenti di proiettile, ha incontrato oggi con due dirigenti del suo partito, il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti). Secondo il segretario generale del Pti, Asad Umar, l’ex premier intende denunciare il primo ministro Shehbaz Sharif e il ministro dell’Interno, Rana Sanaullah, cui imputa la sparatoria. Khan ha chiesto inoltre le dimissioni del capo del governo, minacciando in caso contrario manifestazioni di protesta in tutto il Paese. Il ministro capo del Punjab, Parvez Elahi, ha annunciato frattanto la costituzione di una squadra di indagine congiunta per chiarire le dinamiche dell’aggressione armata.

Khan è stato ferito ieri in una sparatoria durante una manifestazione: secondo la stampa pachistana è stato colpito a una gamba e trasportato all’ospedale Shaukat Khanum di Lahore, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Tra i feriti ci sono anche due dirigenti del partito: Faisal Javed e Ahmed Chattha. La polizia del Punjab ha comunicato che i feriti sono sette e che un uomo, identificato come Muazzam Nawaz, è morto. Inoltre, ha reso noto di aver fermato un sospetto. Del presunto attentatore è stato pubblicato un video in cui confessa di aver sparato per uccidere Khan, accusato di “ingannare la nazione”, e di aver agito da solo. Il segretario generale del Pti, Asad Umar, invece, ha lanciato accuse contro il governo. In un videomessaggio, Umar ha detto di parlare a nome di Khan e ha chiamato in causa tre “sospetti” che potrebbero essere “dietro l’attacco”: il primo ministro Shehbaz Sharif, il ministro dell’Interno Rana Sanaullah e il generale Ameer Faisal Alavi.

Il premier Sharif ha condannato l’attacco a Khan. “Condanno l’episodio della sparatoria al presidente del Pti Imran Khan con le parole più forti. Ho ordinato al ministero dell’Interno un rapporto immediato sull’episodio. Prego per il recupero e la salute del presidente del Pti e delle altre persone ferite, ha scritto Sharif su Twitter. “Il governo federale estenderà al governo del Punjab tutto il sostegno necessario per la sicurezza e le indagini. La violenza non deve avere posto nella politica del nostro Paese”, ha aggiunto. Alla condanna si sono unite anche diversi ministri del governo.

Quando è stato colpito Khan era alla guida di una marcia di protesta partita il 28 ottobre da Lahore e diretta a Islamabad per chiedere elezioni anticipate. Il politico è stato primo ministro dal 18 agosto 2018 al 10 aprile di quest’anno, quando è stato sfiduciato dopo aver perso il sostegno di una parte della coalizione che formava la maggioranza. Al suo posto è subentrato Sharif, presidente della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pmln). L’ex premier ha sempre sostenuto di essere stato vittima di una “cospirazione” ordita dagli Stati Uniti. Khan ha ancora un largo seguito, come dimostrano i risultati delle ultime elezioni suppletive dell’Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento, tenutesi il 16 ottobre, e di quelle provinciali del Punjab, tenutesi il 17 luglio. Il 21 ottobre la Commissione elettorale del Pakistan ha disposto l’interdizione di Khan dalle cariche pubbliche per cinque anni, ritenendolo colpevole di “pratiche corruttive”. Il 24 ottobre l’Alta corte di Islamabad ha respinto il ricorso dell’ex primo ministro contro il pronunciamento della Commissione.

