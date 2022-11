Impresa russa Almaz-Antej: “Sistema missilistico S-500 messo in produzione in serie”

Il sistema missilistico anti-balistico russo S-500 Prometeij è già stato messo in produzione in serie. Lo ha affermato il direttore generale dell’impresa sviluppatrice e produttrice del complesso, la società di difesa aerospaziale Almaz-Antej, Jan Novikov. “Attualmente, la produzione in serie del sistema S-500 è stata organizzata sfruttando gli ultimi risultati della scienza e della tecnologia nazionale”, ha sottolineato Novikov. A suo dire, le capacità di combattimento del nuovo S-500 superano significativamente quelle dei sistemi di difesa aerea precedentemente creati. Il complesso è stato ideato per diventare il sistema base della difesa aerospaziale della Russia ed entrerà in servizio entro i tempi stabiliti dall’ordine di difesa dello Stato. Il sistema S-500 è progettato per neutralizzare bersagli in volo ipersonico e missili balistici intercontinentali a testata multipla, operando fino a 600 chilometri di distanza e 200 chilometri di altitudine.

