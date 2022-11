Il voto in Irlanda del Nord mette pressione al governo di Boris Johnson

Il voto del 5 maggio per il rinnovo dello Stormont, il parlamento dell’Irlanda del Nord, arriva in un momento particolare per il governo britannico. Il premier Boris Johnson, ancora alle prese con la scia lunga dello scandalo delle feste private tenute a Downing Street durante il periodo di restrizioni anti Covid, vede le elezioni nella nazione costituente come un possibile punto di svolta per la sua esperienza alla guida del Regno Unito. L’Irlanda del Nord è del resto da oltre un anno il punto debole dell’architettura post Brexit, motivo di tensioni interne e con l’Unione europea. Johnson, che ha potuto sfruttare la guerra in Ucraina per rafforzare la propria immagine a livello globale, deve inoltre tenere conto del possibile esito sfavorevole delle urne a livello locale: gli ultimi sondaggi d’opinione vedono infatti in svantaggio il Partito democratico unionista (Dup) rispetto ai nazionalisti irlandesi del Sinn Fein, attribuendo alle due formazioni rispettivamente il 19 e il 26 per cento delle preferenze. Uno scenario in cui il Dup dovesse cedere il posto al Sinn Fein come partito di maggioranza allo Stormont metterebbe ulteriore pressione su Downing Street, che già deve fronteggiare le istanze indipendentiste della Scozia.

Johnson, che a livello nazionale fronteggia anche il dissenso interno al Partito conservatore, ha finora tentato di mettere in secondo piano tutti i vari fronti di crisi apertisi nella politica britannica, non ultimo lo scandalo legato al cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e ai problemi legati al pagamento delle tasse della sua consorte, l’indiana Akshata Murty. Non è un caso che negli ultimi giorni siano cominciate a circolare indiscrezioni circa la possibilità che il premier britannico indica elezioni anticipate nel prossimo autunno, con l’obiettivo di rinsaldare la propria leadership. A riferirlo è stato nel fine settimana il quotidiano “The Guardian”, secondo cui tuttavia il presidente del Partito conservatore, Oliver Dowden, parlando in privato con Johnson avrebbe bocciato tale opzione, indicandola come disastrosa dal punto di vista elettorale. Alcuni degli esponenti più critici fra i conservatori sono convinti che la soglia dei 54 parlamentari necessari per ottenere un voto di fiducia interna al partito potrebbe essere varcata poco dopo che saranno comminate le nuove multe legate allo scandalo “Partygate”, le feste a Downing Street; in caso di risultato negativo alle elezioni in Irlanda del Nord della prossima settimana; o dopo la probabile sconfitta del seggio, ritenuto comunque marginale, di Wakefield quando si terranno le suppletive. Tuttavia, diversi osservatori politici, ritengono che Johnson abbia buone possibilità di vincere la sfida del voto di fiducia interna al partito per cui gli basterebbe avere il sostegno del 50 per cento dei parlamentari conservatori. Se così fosse, il premier avrebbe un anno “di tregua” prima che possa essere nuovamente presentata una mozione di sfiducia interna al partito.

Per uscire invece dall’impasse sul protocollo nordirlandese e le difficoltà sorte successivamente alla Brexit, Johnson e il suo esecutivo starebbero invece pensando a una nuova legge che darebbe a Downing Street il potere di annullare unilateralmente l’intesa con l’Unione europea in materia doganale sull’isola di Irlanda. Non a caso, secondo fonti stampa, tale normativa potrebbe venire presentata a maggio, successivamente al voto per il rinnovo dello Stormont. Se già in passato Johnson aveva spiegato che “qualora necessario” sarebbe intervenuto per “aggiustare” il protocollo sull’Irlanda del Nord, passare dalle parole ai fatti rappresenterebbe eventualmente un duro colpo ai rapporti con Bruxelles, considerando che per l’Unione europea qualsiasi revisione unilaterale dell’accordo costituisce inevitabilmente una violazione dei patti. Londra potrebbe però legiferare in modo da consentire ai membri del governo britannico di non ottemperare a quanto stabilito dalle autorità nordirlandesi in materia di protocollo: secondo gli attuali termini dell’accordo, infatti, lo Stormont dovrebbe votare ogni quattro anni in merito al proseguimento delle principali misure previste nel patto. Una sconfitta del Dup alle elezioni del 5 maggio potrebbe dunque rendere ancora più tangibile per Downing Street la possibilità di dover ricorrere a tale soluzione, al fine di mantenere il controllo sulle frontiere nazionali.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram