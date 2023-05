Il voto e la luna di miele di Giorgia Meloni. Niente effetto Schlein per il Pd

Le elezioni amministrative che, domenica 14 e ieri, hanno chiamato alle urne sei milioni di italiani, al di la del risultato sulle città perse o conquistate in attesa dei ballottaggi, sul piano della politica nazionale qualcosa hanno detto. Emerge con chiarezza che la luna di miele tra elettorato e centrodestra non è ancora conclusa, anche se lo sfondamento che la maggioranza di governo auspicava non c’è stato. E dentro il perimetro del centrodestra è ancora Giorgia Meloni a fare da traino, visto che la Lega non conferma la crescita registrata alle regionali in Lombardia, Lazio e Friuli. E lo stesso vale per Forza Italia.

Per la nuova leader del Partito democratico, Elly Schlein, il voto amministrativo non conferma le attese. L’effetto trascinamento della neo-segretaria non c’è stato, come dimostra il caso della Toscana, dove i democratici speravano che, grazie al nuovo corso, città come Pisa e Siena fossero facilmente conquistabili.

Non è stato così, visto che saranno i ballottaggi a decidere il vincitore. Né la Schlein può consolarsi con lo straordinario risultato di Brescia, dove Laura castelletti, vicesindaco con Emilio Del Bono, ha superato al primo turno il candidato voluto da Matteo Salvini e appoggiato da tutto il centrodestra, l’ex assessore regionale Fabio Rolfi. Il caso bresciano è un unicum rispetto anche alla collocazione del nuovo Pd targato Schlein: nella città della strage di piazza della Loggia la sinistra che vince è quella moderata, liberale, quella che guarda alla costruzione di un’alleanza solida con il mondo cattolico. Ed è anche quella che ha voluto il termovalorizzatore.

Di una cosa, però, Elly Schlein può dirsi contenta: il campo delle opposizioni, alla luce di questi risultati, è ormai occupato stabilmente dal Pd vista l’insignificanza dei Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, che in alcune città si sono letteralmente liquefatti. Allo stato la competizione tra Pd e 5 stelle sembrerebbe archiviata. Resta il fatto che il campo delle opposizioni vale poco più del trenta per cento: un dato che non basta per governare e che non sembra al momento poter crescere.

