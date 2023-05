Il volume delle merci sulla Rotta transcaspica è aumentato di 2,5 volte nel 2022

Il volume delle merci passate per la Rotta internazionale di trasporto transcaspica (Titr), o Corridoio di mezzo, è aumentato di 2,5 volte nel 2022, attestandosi a 1,5 milioni di tonnellate. Lo ha dichiarato il vice ministro del Commercio e dell’Integrazione del Kazakhstan, Kairat Balykbayev, nel corso del secondo Forum economico Unione europea-Asia centrale. Il Corridoio di mezzo è una rete di linee ferroviarie e marittime volta a collegare la Cina all’Europa attraverso l’Asia centrale, il Mar Caspio, il Caucaso e il Mar Nero, aggirando la Russia. Stando alle statistiche del governo di Astana, la capacità totale di trasporto della rotta Titr è attualmente di 5,8 milioni di tonnellate l’anno. Nel 2022 sono stati trasportati 33 mila container, a fronte di un potenziale di 80 mila container. Ripreso oggi dall’agenzia di stampa “Kazinform”, Balykbayev ha menzionato l’agenda di sviluppo concordata lo scorso anno dai governi di Azerbaigian, Georgia, Kazakhstan e Turchia, volta a rimuovere i “colli di bottiglia” lungo il Corridoio di mezzo da qui al 2027, e ha fatto appello agli operatori della regione perché sfruttino pienamente il potenziale della rotta transcaspica per raggiungere i mercati europei.

Nei primi tre mesi di quest’anno, il volume di merci trasportate via treno lungo la Titr è aumentato di quasi il 64 per cento, attestandosi a 433 mila tonnellate. Le esportazioni del Kazakhstan hanno rappresentato il 60 per cento delle 1,5 milioni di tonnellate di merci trasportate lo scorso anno: tra queste, in particolare, prodotti petrolchimici, metalli, carbone, ferrolega e grano. “Crediamo che le esportazioni di prodotti kazakhi aumenteranno in maniera proporzionale con la crescita del potenziale della rotta”, ha affermato Balykbayev. Il vice ministro ha anche evidenziato il lavoro del governo per creare un hub container all’interno della zona economica speciale del porto di Aktau, sul Mar Caspio, e per il completamento, “molto presto”, del porto di Kuryk, una sessantina di chilometri più a sud. Tra le misure per sviluppare il Corridoio di mezzo figura anche la realizzazione di un secondo binario lungo la tratta ferroviaria tra Dostyk, al confine con la Cina, e Moiynty, sul Mar Caspio, e il potenziamento della stazione di Almaty.

Ieri l’operatore portuale di Singapore Psa International e la compagnia ferroviaria Kazakhstan Railways (Ktz) hanno firmato un accordo per la formazione di una joint-venture, nominata Kpmc, che si occuperà di promuovere lo sviluppo della Rotta di trasporto internazionale transcaspico. L’accordo, si legge in un comunicato, resterà tuttavia soggetto all’approvazione dei rispettivi enti regolatori. L’obiettivo del partenariato tra Ktz e Psa è di incrementare il flusso di container attraverso la rotta, di migliorare i tempi di transito e di ridurre i costi dei trasporti con l’organizzazione di treni blocco e la fornitura di prodotti e servizi da stazione a stazione. “Questa joint-venture è una pietra miliare per Psa, poiché espande la nostra impronta globale verso l’Asia centrale e riflette il nostro continuo impegno per il rafforzamento della connettività globale e del commercio sostenibile. Attraverso il partenariato con Ktz, cerchiamo di creare una rete logistica efficiente che offra agli operatori cargo un’opzione vitale e di valore per migliorare l’agilità e la sostenibilità dei loro affari”, ha commentato l’amministratore delegato di Psa International, Tan Chong Meng. L’accordo è stato firmato in occasione del Business forum Kazakhstan-Singapore ad Astana, alla presidenza della presidente della città Stato Halimah Yacob e del primo ministro kazakho Alikhan Smailov.

Lo sviluppo del Corridoio di mezzo è tra gli accordi di cooperazione firmati la scorsa settimana a Xi’an dal presidente cinese Xi Jinping e dal kazakho Kassym-Jomart Tokayev. Si tratta di un’iniziativa infrastrutturale basata sullo sviluppo di porti e di linee ferroviarie, che nasce dieci anni fa su impulso dei Paesi dell’Asia centrale (Kazakhstan in testa) e del Caucaso, ma che trova nuovo slancio dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, con la necessità dei Paesi europei di trovare una rotta di trasporto alternativa per i commerci con la Cina e con il sud-est asiatico. Dal punto di vista geografico, il Corridoio di mezzo rappresenta la rotta più breve esistente tra la Cina occidentale e l’Europa e, soprattutto, consente di evitare l’utilizzo della rete ferroviaria russa e le conseguenti sanzioni imposte dall’Occidente nei confronti di Mosca dopo lo scoppio della guerra.

Alla Rotta internazionale di trasporto transcaspica ha fatto riferimento l’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, in occasione della sua visita in Asia centrale del novembre dello scorso anno. “Dobbiamo approfondire i nostri legami con la regione – ha detto nell’occasione – e puntare sul vasto potenziale che essa offre in termini di forniture energetiche, di materie prime e di nuovi corridoi di trasporto che non dipendano dalla Russia, come il Corridoio di mezzo”. L’Italia, con la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, potrebbe fortemente beneficiare del progetto, che nel suo tratto finale seguirebbe in parte il solco della rotta del gas tra l’Azerbaigian e la Puglia. Gli Stati Uniti non hanno preso posizione ufficialmente sul Corridoio di mezzo, ma non vi sono ragioni per credere che l’avversino (essendo l’iniziativa tesa indebolire ulteriormente i legami economici tra l’Europa e la Russia). Il sostegno dell’iniziativa da parte della Cina, invece, non era scontato. Pechino cerca da tempo di sviluppare un proprio progetto ferroviario per il trasporto di merci da e verso l’Europa come parte della sua Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), che tuttavia ha incontrato un crescente scetticismo all’estero per i timori connessi alla cosiddetta “trappola del debito” e per le scarse ricadute economiche dei progetti cinesi altrove (esemplare è il caso del Pakistan).

La Rotta internazionale di trasporto transcaspica è in realtà già attiva. Nel dicembre scorso, l’Uzbekistan ha annunciato di aver utilizzato per la prima volta il Corridoio di mezzo per esportare 91 container carichi di rame in Bulgaria, aggirando la Russia ma passando per il Turkmenistan, per l’Azerbaigian e per la Georgia, e utilizzando navi per il trasporto treni attraverso il Mar Caspio e il Mar Nero. Tuttavia, perché la rotta transcaspica rappresenti una valida alternativa al trasporto ferroviario via terra, occorrono ancora importanti investimenti in particolare sui porti del Kazakhstan. Uno dei più importanti snodi del Corridoio di mezzo è, ad esempio, il porto di Aktau, sul Caspio. Per rafforzarne la capacità, il governo di Astana ha intenzione di realizzare un nuovo hub container da 28,9 milioni di dollari entro il 2025: il progetto, chiamato Sarzha, consentirebbe al porto di arrivare a trasferire 215 mila container l’anno rispetto agli attuali 40 mila. Per attirare investimenti verso Aktau, il Kazakhstan ha anche creato una Zona economica speciale e ha coinvolto colossi del settore come l’emiratina Abu Dhabi Port Group, la singaporiana Psa International e la giapponese Inpex, che nel marzo scorso ha effettuato il trasporto sperimentale da Aktau a Baku di un carico di 52 mila barili di petrolio provenienti dal giacimento kazakho di Kashagan.

Un altro possibile snodo è rappresentato dal porto di Kuryk, poco più di 60 chilometri più a sud. Del progetto di sviluppo del terminal si sta occupando la compagnia Semurg Invest: l’obiettivo, come reso noto in un’intervista alla “Cnbc” dall’amministratore delegato Nurzhan Marabayev, è di utilizzare lo scalo per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto. Il trasferimento di idrocarburi non è la ragione d’essere primaria del Corridoio di mezzo, ma il Kazakhstan ha urgenza di trovare una rotta alternativa all’oleodotto Caspian pipeline consortium (Cpc), che si appoggia al terminal russo di Novorossijsk, e al Gasdotto trans-caspico (Tcp), ancora fermo su carta, per mettere al sicuro le proprie esportazioni verso l’Europa. L’altra incognita che pende sul progetto è legata alla sicurezza del Caucaso, territorio che pure necessiterebbe di forti investimenti infrastrutturali: particolare preoccupazione destano il mai sopito confitto tra Azerbaigian e Armenia sul Nagorno-Karabakh e la situazione in Georgia, con la presenza militare russa nelle province secessioniste di Abkhazia e Ossezia del Sud.

