Il viceministro dell’Economia Leo: “Sull’Irpef si va verso un sistema a tre aliquote”

“Non è vero che si vuole privilegiare il lavoro autonomo rispetto ai dipendenti. Sulla riduzione del carico fiscale siamo intervenuti su due comparti. Per gli autonomi con l’innalzamento a 85 mila euro del tetto della flat tax, nel rispetto delle direttive comunitarie. Per i lavoratori dipendenti abbiamo adottato diverse misure: abbiamo elevato il tetto da 600 euro a tremila euro della detassazione dei fringe benefit. Con la manovra abbiamo inoltre ridotto la tassazione dal dieci al cinque per cento sui premi di produttività e rafforzato il taglio del cuneo contributivo sui redditi più bassi”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, nel corso di un’intervista a “Il Messaggero”.

Sul motivo che ha portato il governo a decidere, tra le misure, per una pace fiscale, il viceministro ha spiegato che “ci sono alcune ragioni, a partire dalla difficoltà in cui cittadini e imprese si trovano in questo momento. In più c’è l’inflazione”. C’è poi, ha spiegato Leo, “il meccanismo sanzionatorio tributario”, che è “fuori linea rispetto ai nostri partner europei e agli altri Paesi. Negli altri Paesi le sanzioni si attestano in media al 60 per cento dell’imposta, noi arriviamo al 120 per cento e in alcuni casi anche al 240 per cento. Si arriva a cifre elevatissime che poi rendono difficile sanare i conti con il Fisco”. Alla domanda se sull’Irpef ci sarà un percorso verso la flat tax generale, il viceministro ha chiarito che “gradualmente e trovando le necessarie coperture, bisognerà andare verso un sistema a tre aliquote. Nel corso della legislatura vorremmo addolcire le aliquote per poi andare a un meccanismo flat, che però rispetti la progressività con meccanismi di detrazioni e deduzioni, senza metterci in contrasto con la Carta Costituzionale”. E sulla possibilità di superare l’Isee nella riforma, Leo ha risposto che “potrebbe essere una soluzione”, dato che “ha molti limiti. Il quoziente familiare tiene conto del reddito del nucleo come sommatoria di tutti i redditi applicando poi al denominatore dei coefficienti in base alla numerosità della famiglia. È un tema sul quale si potrà lavorare nella delega”.

