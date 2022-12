Il Veneto stanzia 5 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese nel fotovoltaico

Dopo il sostegno arrivato per le vetrerie di Murano, la giunta regionale del Veneto ha aumentato di 5 milioni di euro il fondo anticrisi gestito da Veneto Sviluppo, per sostenere le imprese che investono nell’installazione di impianti fotovoltaici nelle proprie strutture produttive. “È un segnale di attenzione della Regione verso le nostre imprese in un momento di particolare difficoltà sul fronte energetico. Abbiamo inserito anche una quota di finanziamento a fondo perduto, variabile in base alle dimensioni aziendali perché vogliamo dare un segnale forte ai nostri imprenditori veneti che vogliono credere e investire per un futuro sostenibile delle proprie imprese” spiega l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Il finanziamento agevolato e il contributo a fondo perduto, del 10 per cento per la media impresa e del 20 per cento per la piccola, si riferiscono non solo alle spese per la fornitura e l’installazione dei pannelli, ma anche alle spese per gli impianti di accumulo, il sistema combinato di inverter e l’allacciamento alla rete elettrica.

