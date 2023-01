Il sottosegretario Delmastro: “Sulle intercettazioni Nordio è stato male interpretato”

Sulla maretta che agita il centrodestra, uno dei protagonisti è Andrea Delmastro, il penalista che ha difeso Giorgia Meloni, segue la materia per Fratelli d’Italia, ed è sottosegretario alla Giustizia. È stato lui a correggere in corsa il ‘suo’ ministro sulle intercettazioni, ma nega ogni frizione: “Nordio – dice alla “Stampa” – è una persona dall’umanità travolgente”. C’è un però: “Diciamo che s’è reso conto che le stesse identiche giustissime parole pronunciate dal Nordio giurista in un convegno sono accolte in maniera diversa se le dice il Nordio ministro in conferenza stampa. Fatalmente c’è una attenzione diversa”. Le stesse parole: “Prendiamo quella frase, che anche io mi sento di condividere, sui mafiosi che tendenzialmente non parlano di reati tra loro al telefono. Tendenzialmente è così. Però poi sappiamo che qualcosa ogni tanto gli sfugge e a questo servono le intercettazioni. Sacrosante. Ora, questa frase detta a un convegno ha un ascolto diverso se la dici in Parlamento, perché subito la politica drizza le orecchie e si pone il problema di quale sia il retropensiero del ministro. Bene, posso tranquillizzare tutti: Carlo Nordio non è uomo da retropensieri”.

“Purtroppo – osserva ancora il sottosegretario – il ministro ha incontrato sul suo cammino quel vizio della politica di cui parlavo, la caccia al retropensiero. È stato male interpretato. L’ha detto a modo suo, richiamando Richelieu. ‘Datemi una lettera e una forbice e farò impiccare chiunque’. Lui aveva subito detto, giustamente, che per mafia e terrorismo le intercettazioni non si toccavano. Quanto all’agenda del governo sulla giustizia: “Le priorità sono l’economia, il lavoro, il peso del Fisco. Dobbiamo aggredire tutto quello che impaccia l’economia. Il ministro ha ricordato l’analisi della Banca mondiale, per cui le farraginosità della giustizia pesano un 2 per cento di Pil. Gli investitori esteri, per dire, faticano a capire i meccanismi della nostra giustizia tributaria, con giudici non professionali e incardinati nel ministero dell’Economia, cioè parte della controparte”, ha concluso Delmastro.

