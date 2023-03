Il sottosegretario alla Difesa Perego in visita a Singapore per il Tech Summit

L’evento, organizzato dall’Agenzia per la scienza e la tecnologia per la difesa (Dsta) che fa capo al ministero della Difesa di Singapore, si tiene ogni 18 mesi e riunisce rappresentanti di governo, dell’industria, del mondo accademico e di centri studi

Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato per la Difesa, in visita a Singapore per partecipare al Vertice sulla tecnologia per la difesa (Defence Technology Summit o Tech Summit), ha incontrato il ministro delle Finanze e vicepremier della città-Stato Lawrence Wong e il ministro della Difesa Ng Eng Hen. Lo riferisce il sottosegretario su Twitter. L’evento, organizzato dall’Agenzia per la scienza e la tecnologia per la difesa (Dsta) che fa capo al ministero della Difesa di Singapore, si tiene ogni 18 mesi e riunisce rappresentanti di governo, dell’industria, del mondo accademico e di centri studi. Il summit è aperto ieri e si concluderà domani. Nei tre giorni di lavori è prevista la partecipazione di circa 1.400 persone provenienti da 25 Paesi.

