Il ruolo dei Paesi arabi per diversificare le forniture di gas dalla Russia

L’Italia accelera il processo di diversificazione delle forniture di gas dalla Russia con l’obiettivo di rendersi indipendente da Mosca entro il prossimo inverno. I Paesi arabi giocano un ruolo fondamentale nella strategia di Roma per sostituire i circa 30 miliardi di metri cubi di gas russo importati annualmente nel nostro Paese. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si è recato lunedì 11 aprile ad Algeri per ottenere 9 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivi dal Paese nordafricano, secondo fornitore dell’Italia nel 2021 con 21 milioni di metri cubi. L’idea è di arrivare ad un flusso annuale di 30 miliardi di metri cubi sfruttando al massimo le capacità del gasdotto TransMed, la condotta Algeria-Tunisia-Italia che porta il nome del fondatore dell’Eni, Enrico Mattei.

Gas aggiuntivo potrebbe provenire anche dalla Libia, a patto che il Paese trovi però stabilità. Nel 2021 l’Italia ha importato attraverso il gasdotto Greenstream, la condotta che collega i giacimenti libici alla Sicilia, solo 3,2 miliardi di metri cubi, in calo rispetto ai 4,46 miliardi di metri cubi dell’anno precedente, a fronte di una capacità potenziale di 10 miliardi. Il Paese nordafricano potrebbe garantire al massimo 1,5 o 2 miliardi di metri cubi in più, ma a determinate condizioni. Forniture aggiuntive di gas naturale liquefatto potrebbero arrivare dal Qatar, dove il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è recato insieme all’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, il 5-6 marzo. In prospettiva, inoltre, altro gas potrebbe arrivare dal bacino del Mediterraneo Orientale, con l’Egitto, Israele e Unione Europea che starebbero portando avanti colloqui su un nuovo accordo di cooperazione relativo all’importazione da parte dei Paesi europei di gas naturale liquefatto (Gnl).

Secondo Umberto Triulzi, professore ordinario di Politica Economica all’Università di Roma “La Sapienza”, l’accordo sottoscritto dall’Italia con l’Algeria per ottenere 9 miliardi di metri cubi di gas aggiuntivi tra il 2022 e il 2023 “è sicuramente un’azione positiva”, ma bisogna investire per migliorare le infrastrutture energetiche che in Italia non sono sufficienti. È comprensibile il fatto che i nostri responsabili politici cerchino di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas. L’Algeria è già un fornitore importante per noi: il 31 per cento del nostro import di gas proviene dall’Algeria. L’accordo è sicuramente un’azione positiva, anche se questa quantità in più che vorremmo ottenere, 9 miliardi di metri cubi ripartiti tra il 2022 e il 2023, solo in parte coprono il fabbisogno complessivo dell’Italia”, ha detto Triulzi a “Nova”, sottolineando la necessità di trovare anche altre fonti di approvvigionamento. “So che il governo sta iniziando nuove attività di ricerca di fonti sia in Qatar che in altri Paesi come l’Egitto, il Congo, l’Angola e il Mozambico. Si sta cercando di diversificare, ma tutto questo richiede tempi che non si risolvono in pochi mesi. Bisogna produrre una politica di riduzione dei flussi di importazione dalla Russia i cui tempi di attuazione sono nel medio periodo, non nel breve periodo. Questo richiede la soluzione di problemi non facili, come per esempio quello di immaginare già da ora di fare investimenti alternativi per migliorare le infrastrutture esistenti, di utilizzare gli impianti meglio di quanto facciamo oggi: abbiamo delle perdite di gas che vanno eliminate e bisogna immaginare delle interconnessioni con i gasdotti che già esistono in Europa. In qualche modo dobbiamo attrezzarci per rivedere le infrastrutture di approvvigionamento di gas e petrolio”, ha aggiunto il professore.

“La situazione che si sta creando in Europa non può essere superata solo immaginando di diversificare. Dobbiamo migliorare anche la situazione al nostro interno. Le nostre attuali infrastrutture energetiche non sono sufficienti ad affrontare questi temi. Dobbiamo investire in queste infrastrutture per creare i presupposti anche per apporti che provengono dal Nord Africa”, ha spiegato Triulzi. Il professore ha rilanciato il tema dell’energia nucleare, bandita in Italia con il referendum del 1987. “Bisogna fare sforzi ulteriori per andare oltre il breve periodo e affrontare, ad esempio, la questione delle nuove generazioni di reattori nucleari. Noi abbiamo rinunciato a questa alternativa, ma forse dobbiamo ricominciare a pensare di muoverci in questa direzione: sarà la popolazione a deciderlo, ma dobbiamo cominciare a capire cosa sta succedendo in quel settore. Così come dobbiamo cominciare a sviluppare l’idrogeno verde”, ha detto Triulzi.

L’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino, ha recentemente dichiarato che la Libia può aumentare la produzione di gas del 30 per cento in un anno con investimenti non superiori a 1 miliardo di dollari, a patto però che a Tripoli via sia una autorità esecutiva forte e condivisa. “Il gas che viene estratto nella Libia occidentale verso il confine con la Tunisia per il 65 per cento serve ai libici e il resto va nel Greenstream”, ha detto ancora il diplomatico italiano, in riferimento al gasdotto che collega Italia e Libia. È chiaro che si possono modificare queste percentuali e aiutare i libici produrre energia in modo alternativo e ridurre questo 65 per cento”, ha aggiunto Buccino. Vale la pena ricordare che la Libia ha esportato in Italia tramite il gasdotto Greenstream circa 3,2 miliardi di metri cubi di gas nel corso del 2021. Per Triulzi, infatti, “noi potremmo creare le opportunità per importare un maggiore volume di metri cubi di gas dalla Libia se l’aiutassimo ancora una volta a risolvere i problemi interni”.

L’azione dell’Italia in Algeria è una buona notizia per la Tunisia, anche se le attuali royalties al 5,25 sono penalizzanti per il Paese nordafricano, ha spiegato a “Nova” l’esperto internazionale tunisino di energia, Ridha Mamoun. Il contratto di rinnovo per il trasporto di gas algerino verso la Sicilia approvato nel 2019 dall’Assemblea dei rappresentanti del popolo, “è uno dei peggiori al mondo, peggio anche del vecchio contratto”, ha detto l’esperto L’accordo scaduto nel 2018 garantiva alla Tunisia “royalties tra il 5,25 e il 6 per cento, ma nel nuovo contratto sono limitate al 5,25 per cento, nonostante il gasdotto sia diventato di proprietà dello Stato tunisino, il che rappresentava una carta di pressione che non è stata sfruttata nelle trattative con l’Algeria”, aggiunge l’esperto. Il TransMed, noto anche come gasdotto Enrico Mattei, transita per 300 chilometri circa nel territorio tunisino, prima di inabissarsi verso la Sicilia. Mamoun afferma che le royalties incassate dalla Tunisia per il transito del gas algerino verso l’Italia sono di gran lunga inferiori rispetto alla media regionale e mondiale. “Il gasdotto che passa per il Marocco (Maghreb-Europa, chiuso la scorsa estate, ndr) ha royalties del 7 per cento, la condotta che collega Egitto e Israele del 9 per cento, mentre la media mondiale è del 10 per cento”, aggiunge l’esperto tunisino.

Nuove opportunità potrebbero arrivare anche dal Mediterraneo Orientale. Lo scorso 13 aprile, Eni ha firmato un accordo quadro con Egas che consentirà di massimizzare la produzione di gas e le esportazioni di Gnl. Questo accordo – spiega una nota di Eni – mira a promuovere l’esportazione di gas egiziano verso l’Europa, e in particolare verso l’Italia, nel contesto della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Le parti hanno convenuto di valorizzare le riserve di gas egiziane aumentando le attività gestite congiuntamente e identificando opportunità per massimizzare la produzione di gas a breve termine. Eni ottimizzerà inoltre le campagne esplorative nei blocchi esistenti e nelle aree di nuova acquisizione nelle regioni del Delta del Nilo, del Mediterraneo Orientale e del Deserto Occidentale. Questo accordo, insieme a quello firmato per il riavvio dell’impianto di liquefazione di Damietta lo scorso anno, fornirà carichi di Gnl per volumi complessivi fino a 3 Bcm nel 2022 per il portafoglio Eni di gas naturale liquefatto diretto in Europa e in Italia. Sempre il 13 aprile, Eni ha annunciato inoltre nuove scoperte di petrolio e gas nella concessione di Meleiha, nel deserto occidentale egiziano, per circa 8.500 barili/giorno di olio equivalente. Le scoperte sono già state allacciate e messe in produzione, in linea con la strategia Infrastructure-led exploration, che permette di massimizzare le opportunità esplorative in prossimità di infrastrutture esistenti.

Secondo fonti di “Agenzia Nova”, Egitto, Israele e Unione Europea starebbero inoltre portando avanti colloqui su un nuovo accordo di cooperazione relativo all’importazione da parte dei Paesi europei di gas naturale liquefatto (Gnl). Il nuovo accordo dovrebbe prevedere l’aumento delle esportazioni di gas israeliano verso gli impianti di liquefazione del gas egiziane, per poi esportarlo in Europa. Sul tema stanno discutendo i governi di Egitto e Israele con un possibile accordo che potrebbe avvenire però non prima del prossimo autunno. Le indiscrezioni giungono dopo la recente missione al Cairo del vicepresidente della Commissione europea, Franz Timmermans, durante la quale è stato concordato di rafforzare la cooperazione tra Ue ed Egitto nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda il gas naturale.

Quanto all’Italia, secondo Abdel Moneim Saeed, dal 2020 membro del Senato egiziano, la crisi in corso in Ucraina e la cooperazione nel settore energetico, anche nell’ambito del Forum del gas del Mediterraneo orientale, hanno posto le basi per nuove relazioni tra Egitto e Italia. “Il legame che l’energia ha creato nei rapporti tra Egitto e Italia porterà a miglioramenti anche in altri campi, in particolare nel settore turistico e degli scambi commerciali”, ha affermato Saeed, aggiungendo che l’Egitto intende rafforzare l’integrazione economica con l’Italia. Secondo il senatore, la crisi ucraina ha accresciuto “l’importanza dell’Egitto per l’Italia” e l’Europa, considerando che Il Cairo è uno dei Paesi che potrebbe contribuire a creare un’alternativa al gas russo, possedendo alcune dei più grandi impianti di liquefazione del gas della regione mediterranea. “Gli investimenti annunciati recentemente dai Paesi del Golfo in Egitto sono un messaggio che Il Cairo è ancora un Paese attraente per gli investimenti”, ha affermato Saeed. In merito ai progressi nella riconciliazione dell’Egitto con il Qatar, Saeed ha affermato che “è ancora nelle prime fasi” del processo. Per Saeed l’amicizia dell’Egitto con il Qatar non è mirata “a ridurre la dipendenza di Doha dalla Turchia o ad essere un’alternativa ad Ankara”: semplicemente il Cairo punta “ad avere più amici per rafforzare la sua diplomazia e il Paese in generale”.

