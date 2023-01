Il ritorno di Lula allontana il Brasile dagli Usa

L’insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva come presidente del Brasile segna un ulteriore passo indietro degli Stati Uniti in America latina. Superate le condanne per corruzione – legate a processi in gran parte figli della cooperazione giudiziaria tra l’impresa edile Odebrecht e la procura Usa -, l’ex sindacalista apre il suo terzo mandato riportando il Paese sulla rotta geopolitica sperimentata nei primi due mandati, dal 2003 al 2011. La cerimonia di insediamento di domenica 1 gennaio coincide con la riapertura dei rapporti diplomatici del Brasile con il Venezuela: il governo di Nicolas Maduro completa così il percorso di reinserimento politico nella regione aperto ad agosto scorso, con l’arrivo di Gustavo Petro alla presidenza della Colombia. Nelle ore in cui Lula giurava da presidente, Colombia e Venezuela riaprivano al traffico anche l’ultimo ponte internazionale, liberando definitivamente gli scambi di merci e persone in stallo da circa sette anni.

A metà novembre, un paio di settimane dopo la vittoria di Lula al ballottaggio presidenziale con Jair Bolsonaro, si riuniva il “Gruppo di Puebla”, luogo di incontro di dirigenti politici, sociali e universitari della sinistra regionale. Un organismo creato nel 2019, durante quello che i suoi promotori hanno definito “l’inverno conservatore” dell’America latina: il quinquennio 2016-2021 aperto con l’impeachment nei confronti dell’ex presidente del Brasile Dilma Rousseff e chiuso con il “colpo di Stato” contro il boliviano Evo Morales. Un’istanza considerata diretta erede del “Foro di San Paolo”, luogo d’incontro dei partiti della sinistra latinoamericana, definita dai suoi critici come l’emblema della lotta “all’imperialismo” Usa. La riunione del “Gruppo” a Santa Marta, in Colombia, godeva di una speciale copertura mediatica regionale, visto che nel frattempo, dalla Colombia al Perù, dalla Bolivia al Cile e all’Argentina, le presidenze erano tornate a sinistra.

All’incontro del “Gruppo”, con il Brasile nuovamente protagonista, ha partecipato anche una delegazione del Partito comunista cinese, a riprova che Pechino è attore sempre più presente sulla scena latinoamericana. Giova a questo proposito ricordare che nel 2004 lo stesso Lula si recò in visita ufficiale nel Paese asiatico guidando una nutrita delegazione imprenditoriale e, successivamente, accolse in patria l’omologo cinese Hu Jintao, occasione nella quale il Brasile definì la Cina una “economia di mercato”. Un anno che per molti rappresentò il detonatore di un rapporto economico e strategico che avrebbe portato, nel 2009, la Cina a diventare il primo partner commerciale del Brasile: Pechino faceva incetta delle materie prime di cui aveva bisogno per sostenere gli elevati livelli di produzione manifatturiera di inizio secolo, garantendo a Brasilia ritmi di crescita mai più replicati.

