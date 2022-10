Il regalo di Meloni ai neoeletti di Fratelli d’Italia: foulard alle donne, cravatte agli uomini – video

“Un regalo del partito, di Giorgia”. Il neosenatore Giorgio Salvitti mostra alle telecamere di “Nova” il presente ricevuto a margine della prima assemblea dei nuovi eletti di Fratelli d’Italia. Una cravatta blue con una piccola bandiera italiana.

Per le parlamentari, invece, il dono è un foulard. A mostrarlo è Susanna Donatella Campione, eletta al Senato in Toscana. “Non lo apro perchĂ© lo sgualcisco subito. “Meloni ci ha fatto un in bocca al lupo a tutti, siamo contenti”.







