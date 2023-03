Il rapporto Aiop: nel 2020-21 si sono perse 900 mila ospedalizzazioni

Nel 2021 “non solo non si riscontra il recupero atteso delle prestazioni mancate nel corso della fase pandemica più acuta, ma – nonostante una ripresa rispetto al 2020 – si rileva, anche, che i volumi di attività non sono tornati ai livelli pre-pandemici né per le prestazioni programmate né per quelle urgenti”. È quanto emerge dal 20mo Rapporto sull’attività ospedaliera in Italia “Ospedali&Salute”, promosso dall’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop) e presentato questa mattina presso la Sala Capitolare di Palazzo della Minerva del Senato. “In particolare – si legge ancora – il volume di ricoveri urgenti non ha subìto sostanziali variazioni tra il 2020 e il 2021, confermando così una differenza percentuale del -13 per cento rispetto al periodo pre-pandemico: circa 900 mila ospedalizzazioni ‘perse’ sia nel 2020 sia nel 2021”. “Il numero di ospedalizzazioni urgenti, inoltre – prosegue il rapporto –, resta sovrapponibile nel biennio anche nell’ambito delle stesse aree territoriali (nord, centro e sud); viene quindi confermata una contrazione soprattutto nel sud e nelle isole, comparativamente meno investiti dall’urto pandemico e dal conseguente sforzo di recupero”.

Per quanto riguarda i ricoveri programmati, si spiega nel rapporto, “si assiste a una ripresa dell’attività elettiva, pur restando un significativo scostamento (-16 per cento) dalla situazione del 2019. In questo caso, è più che evidente come il sistema fatichi a tornare sui livelli pre-pandemici, con quanto ne consegue anche in termini di non riuscito recupero delle prestazioni mancate nel 2020”. Per quanto attiene le prestazioni di specialistica ambulatoriale, “i volumi di attività restano fortemente al di sotto dei valori pre-Covid, con variazioni 2019-2021 che raggiungono scarti anche del -70 per cento (Basilicata) e del -46 per cento (Provincia autonoma di Bolzano). Differenze negative si registrano anche nel 2022, a conferma di un perdurante long Covid del Ssn”. “Il fenomeno dei tempi di attesa anomali, che già era una criticità rilevata nel nostro Ssn – prosegue il rapporto – si incrementa ulteriormente: ai ritardi “ordinari” pre-pandemici, si aggiungono quelli ‘straordinari’ del 2020 e quelli provocati da un urto pandemico che stenta a esaurirsi”.

