Il Qatar ospiterà i Mondiali di basket del 2027

Sarà il Qatar ad ospitare la prossima edizione della Coppa del mondo di basket maschile del 2027. L’annuncio ufficiale è stato dato oggi dalla Federazione internazionale pallacanestro (Fiba), a pochi mesi dai Mondiali di calcio tenuti nello stesso emirato del Golfo tra novembre e dicembre 2022. “Nel prendere la decisione, il Consiglio centrale della Fiba è rimasto colpito dalla candidatura e in particolare da elementi quali la natura geografica compatta, la flessibilità unica nella programmazione delle sedi dei tornei al fine di soddisfare meglio i tifosi oltre all’enfasi sulla sostenibilità”, si legge nel comunicato di Fiba, in cui si precisa che tutte le partite della “prestigiosa competizione” verranno disputate nella capitale Doha, definita “una delle destinazioni meglio collegate al mondo”, con “voli diretti dalla maggior parte dei potenziali Paesi partecipanti, mentre la metropolitana e la rete di trasporto pubblico recentemente rinnovate collegano tutte le sedi, fornendo un servizio di prima classe per i visitatori”. A detta di Fiba, i tifosi potranno “pianificare tutto con largo anticipo e vivere un’esperienza unica poiché tutte le sedi si trovano a 30 minuti di distanza l’una dall’altra. Inoltre, tutte le sedi da utilizzare per l’evento maschile di punta della Fiba sono già state costruite, mentre le tecnologie verdi ampiamente utilizzate contribuiranno a rendere la Coppa del mondo di pallacanestro 2027 un evento a emissioni zero”, si legge ancora nel comunicato, che precisa che l’evento coinvolgerà milioni di persone nelle regioni del Medio Oriente e del Nord Africa, considerato che questa è la prima volta che il torneo sarà ospitato in questa parte del mondo e “contribuirà a far crescere la popolarità del basket”.

Lo scorso anno, per 28 giorni gli occhi del mondo sono stati puntati sul Qatar, un Paese con una superficie di appena 11.500 chilometri quadrati e una popolazione di quasi 2 milioni e 800 mila abitanti, circa la metà di una regione come il Lazio, ma che, anche in un anno complesso a livello internazionale, è riuscito a mostrare notevoli capacità d’azione. “Abbiamo mantenuto la promessa di organizzare un torneo eccezionale”, aveva affermato l’emiro Tamim bin Hamad al Thani alla conclusione dei Mondiali di calcio ospitati dal proprio Paese. “La migliore Coppa del mondo di sempre, un successo clamoroso”, aveva commentato il presidente della Fifa Gianni Infantino, precisando che sono stati 3,27 milioni gli spettatori accolti negli stadi qatarioti e 7,5 miliardi di dollari i ricavi, in aumento di un miliardo rispetto all’edizione precedente. Eppure, non sono mancate critiche, dallo sfruttamento dei lavoratori migranti allo scandalo della corruzione che sta attraversando le istituzioni europee. Sono stati oltre 6 mila i lavoratori stranieri che sarebbero morti in Qatar nell’arco di dieci anni, secondo un’indagine del “The Guardian”. Per le autorità qatariote si sarebbe trattato di cifre “fuorvianti” e sarebbero al massimo 500 le vittime decedute durante i quasi 13 anni di lavori di costruzione per i Mondiali. “Una quantità esigua” direttamente connessa alla costruzione degli stadi, secondo Hassan al Thawadi, segretario generale del Supreme Committee for Delivery & Legacy per i Mondiali di calcio 2022. Alle cifre sui decessi si accompagnano denunce di lavori sottopagati, condizioni inadeguate e l’impossibilità di cambiare lavoro se non previo permesso del datore di lavoro, in base al sistema della “kafala”. Denunce, queste ultime, a cui il Paese ha risposto abolendo il sistema e aumentando del 25 per cento il salario minimo, portandolo a mille riyal al mese (circa 259 euro).

