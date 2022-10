Il punto di Riccardo Bormioli

La sconfitta elettorale del Pd e il percorso che dovrà portare al congresso e alla scelta del nuovo gruppo dirigente rischia di rivelarsi accidentato e complesso. La ragione è semplice e non riguarda solo il nome del futuro segretario. Tutta la campagna elettorale e il risultato che ne è venuto hanno dimostrato che ormai il Pd rischia di soffocare per mancanza d’acqua, cioè di elettori che stanno scegliendo e sceglieranno altre strade: in pratica la sinistra ha perso le sue tradizionali classi sociali di riferimento. Perché è successo questo? Per mancanza di visione politica e per non aver saputo rispondere ad una domanda fondamentale: a quali classi sociali mi rivolgo? Quali interessi difendo? Che politica economica ho in testa? Insomma che idea di paese ho nel momento in cui chiedo di poterlo governare?

Si ha la sensazione che il Pd negli ultimi decenni si sia ridotto ad essere il partito degli intellettuali un po’ snob, degli insegnanti e di una parte consistente dei dipendenti pubblici. Come si è visto non basta nemmeno per guidare un paese ritagliarsi il ruolo di difensore dei diritti civili, ruolo pure importante ma che non alimenta la crescita di una classe sociale di riferimento. Appare del tutto evidente che la partita congressuale si gioca proprio sul terreno della rappresentanza.

Quando il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, forse il candidato più accreditato alla guida del Pd, parla di politica industriale fornisce una chiave di lettura su cosa dovrà essere un partito che ha interrotto il suo percorso verso una socialdemocrazia di stampo europeo. E prima di parlare di alleanze è necessario chiarire chi sei e dove vuoi andare. Questo è mancato all’ultimo Pd e per questo sono saltati tutti i possibili accordi elettorali.

Serve una politica chiara e che sia in grado di decidere: la sinistra ha cercato negli ultimi anni di conciliare, in molte circostanze, posizioni inconciliabili, finendo di scontentare tutti nel tentativo di voler accontentare tutti. Solo sulla politica estera è stato sempre chiaro: un atlantismo mai messo in discussione. Da qui dovrà partire il nuovo segretario, dalle poche certezze che ci sono: la politica estera, appunto, la difesa della democrazia, la vocazione europeista.

Serve una politica per il paese e una identità che è stata persa: per dirla in parole povere una visione strategica e non solo tattica. Cambiare nome e simbolo come invoca qualcuno sembra solo un tentativo ingenuo, in parte irrealistico e in parte disperato. Come fu disperata negli anni scorsi l’idea che la ricerca di una politica per il paese la potesse risolvere l’ingegneria costituzionale o peggio l’ammiccamento verso i salotti dei poteri più o meno forti. Si è visto come è finita. Ecco perché la scelta del nuovo segretario diventa decisiva perché dietro l’uomo devono esserci le idee, il coraggio delle scelte e la forza di ritrovare una base sociale cui disegnare il profilo di un possibile futuro.

