Il presidente turco Erdogan non esclude l’ipotesi di un incontro con l’omologo siriano

Un incontro con il presidente della Siria, Bashar al Assad, è possibile, ma avverrà al momento opportuno. È quanto affermato dal capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, precisando che, per ora, non sono stati presi accordi su un possibile incontro. Le dichiarazioni, rilasciate in una conferenza stampa durante il vertice della Comunità politica europea a Praga, sono giunte dopo che, nelle scorse settimane, sono circolate notizie su incontri a livello di intelligence tra funzionari di Siria e Turchia.

“Quando arriverĂ il momento giusto, potremmo anche organizzare un incontro con il presidente della Siria”, ha aggiunto. Qualsiasi normalizzazione tra Ankara e Damasco rimodellerebbe la decennale guerra siriana. Il sostegno turco è stato fondamentale per sostenere l’opposizione siriana ormai concentrata nella provincia nordoccidentale di Idlib. Ad agosto, il ministro degli Esteri Mevlut Çavuşoğlu ha evidenziato la necessitĂ di una forte “amministrazione centrale” per prevenire la disintegrazione della Siria, rivelando allo stesso tempo di aver incontrato a livello informale l’omologo siriano, Faisal Mekdad a margine della riunione del Movimento dei Paesi non Allineati a ottobre 2021 nella capitale serba Belgrado.

