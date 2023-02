Il presidente somalo Mohamud oggi a Roma: previsti incontri con Mattarella e Meloni

Il presidente della Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, è arrivato a Roma per una visita ufficiale di diversi giorni. Durante la sua permanenza, Mohamud incontrerà oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, domani il ministro degli Esteri Antonio Tajani ed interverrà venerdì ad un evento della fondazione Leonardo Med-Or incentrato sulla relazione somalo-italiana. All’evento saranno presenti anche lo stesso Tajani, il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto ed il presidente della fondazione ed ex ministro dell’Interno, Marco Minniti.

Mohamud interverrà anche, la prossima settimana, all’apertura dei lavori del Consiglio dei governatori del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad). Il presidente Mohamud, impegnato nella strategia nazionale per sconfiggere i terroristi di Al Shabaab, presenterà ai vertici italiani le aree in cui il governo federale della Somalia chiede assistenza per conseguire una vittoria complessiva nella lotta al terrorismo e portare pace e stabilità il popolo somalo. Inoltre, le due parti discuteranno di cooperazione in settori quali investimenti, economia, industria e istruzione, e la delegazione che accompagnerà il presidente somalo firmerà accordi e intese con le controparti italiane in vari ambiti.

La visita di Mohamud giunge dopo che la scorsa settimana il presidente somalo ha ricevuto a Mogadiscio una delegazione italiana guidata dal sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, con la quale – ha detto Perego – ha discusso “dell’ulteriore rafforzamento degli storici legami bilaterali tra Somalia e Italia attraverso la cooperazione in materia di sicurezza, sviluppo e altre questioni di reciproco interesse”. La visita di Mohamud in Italia segue quella effettuata a Mogadiscio lo scorso giugno dall’allora ministro degli Esteri Luigi di Maio, il quale ha incontrato il presidente somalo – da poco eletto – nella prima tappa di un tour africano che lo ha in seguito portato anche in Etiopia ed in Kenya. Nel corso dei colloqui, aveva riferito allora la presidenza somala in una nota, le parti hanno discusso del continuo sostegno dell’Italia alla Somalia e dell’ulteriore rafforzamento delle relazioni, già ritenute amichevoli, tra i due Paesi. L’Italia, aveva precisato la presidenza somala, rimane un partner forte nella ricerca di stabilità e progresso della Somalia. Mohamud è stato in visita ufficiale in Italia anche nel 2013, nel corso del suo primo mandato presidenziale (2012-2017). In un’intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa”, il presidente somalo aveva allora auspicato un rafforzamento delle già buone relazioni esistenti fra Roma e Mogadiscio, ricordando una storia comune di oltre un secolo, legata al passato coloniale italiano. Durante la visita, Mohamud aveva inoltre sottolineato come l’Italia abbia contribuito negli anni a strutturare il settore della sicurezza somalo, oltre a collaborare da tempo in ambito culturale ed economico, e lo aveva definito il Paese “nella miglior posizione per aiutare la Somalia” sotto diversi aspetti. “Oggi l’Italia può di nuovo ricostruire lo Stato somalo, così come è stata l’Italia ad aiutarci a crearlo 60 anni fa”, aveva aggiunto Mohamud.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram