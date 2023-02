Il presidente Meloni a Stoccolma incontra l’omologo Kristersson

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al palazzo del governo di Stoccolma per incontrare l’omologo svedese Ulf Kristersson. Al termine del colloquio si terrà un incontro allargato alle delegazioni, prima della partenza di Meloni per Berlino.

Il focus delle due tappe

Coordinare le posizioni in vista del Consiglio europeo dei prossimi 9 e 10 febbraio e portare avanti le istanze italiane sulla modifica delle regole degli aiuti di Stato e i flussi migratori: saranno questi i temi centrali delle visite. Una scelta mirata quella di unire le visite in due delle capitali più importanti a livello europeo in questo momento: a Berlino, infatti, si svolgerà il bilaterale con il cancelliere Olaf Scholz, un’occasione per un confronto diretto con la leadership della Germania; a Stoccolma, invece, Meloni vedrà il premier Ulf Kristersson con cui potrà discutere in una fase in cui la Svezia detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue. Le visite seguono il colloquio che Meloni ha avuto lunedì con il presidente del Consiglio Charles Michel, un appuntamento già dedicato alla questione degli aiuti di Stato e dell’immigrazione. Proprio su questo dossier, peraltro, l’Italia mercoledì ha fatto circolare a Bruxelles fra le rappresentanze degli Stati membri dell’Ue un cosiddetto “non paper”, un documento non ufficiale, per presentare una strategia mirata per affrontare il fenomeno, in particolare per quanto concerne la sua dimensione esterna.

La riforma delle regole sugli aiuti di Stato presentata mercoledì dalla commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, non piace all’Italia. La modifica – pensata per contrastare gli effetti dell’Inflaction reduction act varato dagli Stati Uniti – prevede una serie di allentamenti alle regole sugli aiuti che, tuttavia, rischiano di minare la competitività europea, favorendo di fatto Francia e Germania, i due Paesi con i margini maggiori a livello fiscale. Le autorità tedesche, infatti, sono fra i principali sostenitori dell’allentamento dei vincoli agli aiuti di Stato: Berlino chiede maggiori libertà nella concessione di incentivi alle imprese, anche attraverso crediti d’imposta, senza però rischiare di incappare nelle sanzioni europee per violazione delle regole sulla concorrenza. Per questo motivo, Meloni nel suo confronto con Michel ha più volte sottolineato l’importanza di garantire “parità di condizioni” a livello europeo e proposto, piuttosto che una modifica alle regole, la costituzione di un fondo sovrano europeo che dovrebbe operare a sostegno degli investimenti, garantendo al contempo autonomia industriale e tecnologica del blocco comunitario. Uno strumento di questo tipo – cui il presidente Michel a Roma non ha posto dei paletti, pur evidenziando alcune difficoltà in termini di tempi per la sua realizzazione – consentirebbe di affrontare gli effetti dell’Inflation reduction act e i suoi riflessi sul sistema produttivo europeo. Per questo motivo, i risultati del colloquio fra Meloni e Scholz potrebbero già delineare l’andamento del Consiglio europeo della prossima settimana.

Di certo, sul tema degli aiuti di Stato, il presidente del Consiglio troverà un terreno di confronto più agevole a Stoccolma. Lo scorso 13 gennaio, il primo ministro svedese Kristersson ha dichiarato che l’Ue deve lavorare per migliorare la sua capacità competitiva a livello globale e non ragionare solo sugli aiuti di Stato. “Dobbiamo avviare una discussione concreta su come migliorare la produttività, come potenziare la competitività e come attrarre più aziende sulla base delle nostre capacità e non sulla base di norme sugli aiuti di Stato a lungo termine”, ha detto Kristersson. Un chiaro segnale di come a Stoccolma la proposta presentata da Vestager non sia particolarmente gradita. Il premier svedese, peraltro, deve confrontarsi con le istanze degli imprenditori del Paese scandinavo. Secondo la Confederazione svedese delle imprese la modifica delle regole sugli aiuti di Stato presenta rischi considerevoli, in quanto rischia di aumentare la complessità del quadro normativo, gli oneri amministrativi e le disparità fra gli Stati membri.

Il confronto fra Meloni e Kristersson sarà invece più complicato sul tema dell’immigrazione. La Svezia non punta certamente ad accelerare una riforma dell’attuale politica migratoria europea. Lo stesso rappresentante permanente svedese a Bruxelles, Lars Danielsson, lo scorso 3 gennaio ha detto al quotidiano britannico “Financial Times”, che non ci sarà un nuovo patto sui flussi migratori durante la presidenza di turno europea di Stoccolma. Se tuttavia sembra difficile pensare a una modifica degli accordi esistenti, Meloni potrebbe riuscire a trovare un punto d’incontro sulla questione di rimpatri e riammissioni, uno strumento che procede a rilento. Nel corso della prima riunione informale dei ministri dell’Interno e della Giustizia dell’Ue che si è tenuta a Stoccolma lo scorso 26 gennaio, la presidenza svedese ha rimarcato l’importanza di sviluppare la cooperazione europea per contrastare la criminalità transfrontaliera, un dossier su cui ricade anche l’immigrazione irregolare. E l’Italia, d’altronde, chiede proprio questo: un’Europa che agisca di concerto per contrastare i flussi non regolari e parli con una sola voce, affrontando il fenomeno con una strategia condivisa.

