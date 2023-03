Il presidente Mattarella al Mausoleo delle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle 335 vittime dell’eccidio

Si è svolta oggi, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia per il 79esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Con il capo dello Stato, a ricordare le 335 vittime, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. La commemorazione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine “è una cerimonia molto toccante per uno degli eccidi più tragici della nostra storia, in cui tutta la drammatica violenza del nazi fascismo si è scatenata contro persone e cittadini, di cui abbiamo visto volti e nomi”, ha detto il sindaco Gualtieri, a margine della cerimonia.

“Abbiamo il dovere della memoria, di coltivarla, di praticarla di onorare i caduti di questa tragica pagina della Resistenza e onorare i principi democratici e anti fascisti della nostra Costituzione. Oggi la presenza del capo dello Stato ha dato un grandissimo rilievo e noi come amministrazione siamo impegnati nella cura di questo luogo e in una politica attiva della Memoria”, ha aggiunto. “Non bisogna abbassare la guardia – ha proseguito Gualtieri – ci sono espressioni inaccettabili di razzismo e antisemitismo che affiorano purtroppo in troppi luoghi e noi non dobbiamo avere nessuna tolleranza verso questi fenomeni, vanno repressi, e al tempo stesso va costruita una capacità di educare ai valori e ai principi della nostra Costituzione e alle pagine della nostra storia”.

“Per questo riprendiamo con i Viaggi della memoria e in questo ci impegniamo con la nostra politica culturale della memoria nelle scuole, insieme alla nostra comunità educante, perché non si dimentichi quello che è successo e quindi, forti anche della nostra conoscenza storica, si possano contrastare tutti i fenomeni di antisemitismo, di razzismo, di rievocazione del nazifascismo e di pagine indelebili della nostra storia, non è goliardia e non bisogna mai avere atteggiamenti di sottovalutazione verso questi fenomeni”, ha concluso il sindaco di Roma.

