Il presidente filippino avverte la Cina: “Non perderemo un centimetro del nostro territorio”

Le Filippine “non perderanno un centimetro” del suo territorio. Lo ha dichiarato il presidente Ferdinand Marcos, reagendo a quelle che ha qualificato come “attività aggressive” di Pechino nel Mar cinese meridionale. “Questo Paese non perderà un centimetro del suo territorio. Continueremo a difendere la nostra integrità territoriale e sovranità in conformità con la nostra Costituzione e con il diritto internazionale. Lavoreremo con i nostri vicini per garantire la sicurezza e la sicurezza dei nostri popoli”, ha detto il capo dello Stato parlando ai media locali a margine di un evento di ex militari.

Il presidente filippino ha aggiunto che Manila ha assistito negli ultimi tempi “a crescenti tensioni geopolitiche che non sono conformi ai nostri ideali di pace e minacciano la sicurezza e la stabilità del Paese, della regione e del mondo”. Martedì, Marcos ha convocato l’inviato cinese per esprimere la sua “seria preoccupazione” per la “crescente frequenza e intensità delle azioni” di Pechino contro la guardia costiera filippina e i pescatori filippini nel Mar cinese meridionale. Le recenti azioni della Cina arrivano appena un mese dopo la visita di stato di Marcos a Pechino, dove i due Paesi si sono impegnati a gestire le controversie pacificamente e a rafforzare la cooperazione.

