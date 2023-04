Il presidente della commissione Esteri Usa: “Accelerare la vendita di armi difensive a Taiwan”

"Stiamo facendo quanto possibile nel Congresso, per accelerare la vendita e fornire le armi di cui avete bisogno per difendervi", ha detto Michael McCaul alla presidente Tsai-Ing-wen

A fronte della nuova esercitazione militare annunciata dalla Cina, Taiwan ha bisogno di ricevere in fretta nuove armi e addestramento militare. Lo ha detto Michael McCaul, presidente della commissione Esteri della Camera dei rappresentanti Usa, in visita in queste ore a Taipei. “Come presidente della commissione Esteri, approvo tutte le vendite di materiale militare all’estero, comprese le armi a Taiwan, e le prometto, signora presidente, che consegneremo quelle armi”, ha detto McCaul ospite della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen. “Stiamo facendo quanto possibile nel Congresso, per accelerare la vendita e fornire le armi di cui avete bisogno per difendervi”, ha aggiunto il parlamentare Repubblicano a capo di una delegazione in visita a Taipei. In mattinata, il ministero della Difesa ha annunciato l’avvio di esercitazioni militari attorno a Taiwan.

Le manovre, che dureranno sino a lunedì 10 aprile, seguono proprio il ritorno della presidente Tsai dagli Stati Uniti, dove ha incontrato, tra gli altri, il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy. Le manovre di “risposta rapida” rappresentano “un serio monito” contro “la provocazione dei separatisti” con le “forze esterne” e “un’azione necessaria per salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”, fa sapere il ministero della Difesa cinese. Le autorità di Taiwan hanno denunciato la presenza di otto navi da guerra e 42 aerei da combattimento cinesi, 29 dei quali avrebbero superato la linea mediana dello Stretto, che segna convenzionalmente il confine territoriale con la Cina.

Pechino aveva reagito all’incontro tra McCarthy e Tsai, tenuto mercoledì 5, sanzionando i luoghi e le istituzioni che lo avevano organizzato: il think tank Hudson Institute, la biblioteca presidenziale Ronald Reagan e rispettivi responsabili di tali organizzazioni, accusati di avere fornito a Tsai “una passerella per promuovere l’indipendenza dell’isola negli Stati Uniti”. Al rientro in patria, Tsai aveva detto che non avrebbe comunque ceduto alle pressione della Cina e portato avanti il dialogo con i partner internazionali. “Abbiamo dimostrato alla comunità internazionale che, di fronte a pressioni e minacce, Taiwan sarà ancora più unita e non cederà assolutamente ad atti di repressione, né è disposta ad interrompere le sue interazioni col mondo”, aveva detto Tsai.

