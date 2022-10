Il presidente del Turkmenistan licenzia 26 ministri

Il presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhammedov, ha licenziato 26 ministri del governo dopo aver ricevuto, lo scorso 8 luglio, alcuni rapporti sulla situazione economica del Paese. Lo riporta il sito d’informazione “turkmen.news”.

In particolare, il capo dello Stato ha rimosso dal proprio incarico il vice primo ministro per l’Istruzione, la Scienza, la Salute, lo Sport, la Gioventù e la Sicurezza sociale, Sapardurdy Toilyev, e il vice primo ministro per l’Economia, gli Affari bancari e le Istituzioni finanziarie internazionali, Muhametguly Muhammedov. Quest’ultimo aveva assunto il proprio ruolo solo il 25 marzo scorso, pochi giorni dopo l’insediamento del nuovo presidente Berdimuhammedov in luogo del padre Gurbanguly. Toilyev è stato sostituito da Nurmukhammed Amannepesov, già ministro della Salute, mentre l’incarico di ministro dell’Economia è andato all’ex rettore dell’Istituto statale di economia e gestione del Turkmenistan, Hojamyrat Geldimyradov.

Il presidente turkmeno ha anche sostituito gli ambasciatori in Austria, Giappone, Belgio, Francia, Turchia, Azerbaigian, Ucraina e Corea del Sud. L’ampio rimpasto deciso da Berdimuhamedov si pone in linea di continuità con le politiche del padre Gurbanguly, che sotto la sua presidenza effettuava costanti sostituzioni ai vertici del potere.

