ESCLUSIVA – Il presidente del Consiglio sarà presto in visita in Algeria

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, svolgerà a breve la sua prima visita ufficiale bilaterale all’estero in Algeria. Lo ha riferito ad “Agenzia Nova” una fonte dell’ufficio del primo ministro algerino, Aimen Benabderrahmane: “Stiamo preparando una visita per il mese di gennaio, anche se ancora non c’è una conferma ufficiale”. Il programma e le date della visita non sono ancora note, ma non è escluso che Meloni possa incontrare, oltre all’omologo Benabderrahmane, anche il presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune. Nell’occasione potrebbero essere firmati degli accordi bilaterali, come avvenne nell’ultima visita da presidente del Consiglio in carica di Mario Draghi nel luglio del 2022.

L’Algeria, che nel 2022 ha scavalcato la Russia come primo fornitore di gas naturale dell’Italia, potrebbe essere il fulcro del “Piano Mattei” per l’Africa annunciato da Meloni durante il suo discorso di insediamento di fine ottobre alla Camera dei deputati. Un concetto ribadito anche il 3 dicembre alla conferenza Med Dialogues di Roma. “Serve un Piano Mattei per l’Africa, con una postura non predatoria ma collaborativa”, aveva detto Meloni. Non a caso nel cuore della capitale algerina sorge il Giardino Enrico Mattei, inaugurato nel novembre 2021 dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possibile tappa simbolica della visita del presidente del Consiglio. “Personalità italiana, amico della rivoluzione algerina, difensore tenace e convinto della libertà e dei valori democratici, impegnato a favore dell’indipendenza del popolo algerino e del completamento della sua sovranità”, reca l’iscrizione della stele commemorativa in lingua araba e in italiano del Giardino Mattei.

In Algeria, ad Enrico Mattei è largamente riconosciuto un altissimo ruolo di sostegno, amicizia e vicinanza durante gli anni della guerra di liberazione nazionale (1954-1962). Infatti, Mattei ha storicamente sostenuto sia il Fronte di liberazione nazionale sia il Governo provvisorio della Repubblica algerina, al quale ha fornito un apporto significativo all’interno dei negoziati degli Accordi di Evian. Il suo nome evoca anche il numero elevato di studenti algerini, futuri quadri e dirigenti dell’industria petroliera ed energetica, formati su sua iniziativa nelle scuole dell’Eni a San Donato Milanese. L’intitolazione di un luogo pubblico di Algeri a Mattei – una prima in assoluto nel Paese – sancisce l’istituzione di un prestigioso luogo intitolato a un italiano e all’italianità nel cuore della capitale.

L’invasione russa dell’Ucraina ha costretto i Paesi europei, in particolare l’Italia, a rivedere completamente i propri approvvigionamenti di gas, in quello che ha rappresentato un vero e proprio “ribaltamento della clessidra” dei flussi. A dieci mesi dall’esplosione della guerra in Ucraina la Russia, da cui in precedenza l’Italia importava circa il 40 per cento, è stata sostituita dall’Algeria come primo fornitore di gas, insieme ad altri fornitori come l’Azerbaigian, grazie alle politiche condotte dal precedente governo guidato da Mario Draghi e la sottoscrizione di nuovi contratti con i Paesi fornitori. Secondo dati elaborati da Snam, nel periodo dal primo gennaio al 13 dicembre l’Italia ha importato un totale di 52,2 miliardi di metri cubi di gas via condotte e 13,3 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto. I dati evidenziano la centralità dell’Algeria come primo fornitore di gas.

Sono stati infatti importati 22,1 miliardi di metri cubi di gas dal primo gennaio al 13 dicembre tramite il gasdotto Transmed (detto appunto Enrico Mattei) che trasporta il gas algerino in Italia approdando a Mazara del Vallo. In tutto il 2021, tramite il Trasmed erano stati trasportati circa 21 miliardi di metri cubi di gas. Intitolato a Enrico Mattei il gasdotto è stato realizzato tra il 1978 e il 1983 e inizia il suo percorso dal grande giacimento di Hassi R’Mel, il 18mo al mondo per riserve di gas (nella provincia desertica di Laghouat). Il gasdotto ha una capacità massima di circa 30 miliardi di metri cubi all’anno e attraversa l’Algeria per 550 chilometri fino al confine con la Tunisia, altro Paese dove all’attenzione del governo italiano e dove si recherà la prossima settimana il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Dal territorio tunisino, la condotta prosegue per 370 chilometri giungendo alla penisola di Capo Bon e attraverso il Mar Mediterraneo giunge fino alla Sicilia.

La questione energetica è ovviamente una priorità, ma l’Algeria non è solo gas. Il know-how italiano nella cantieristica navale, sia civile che soprattutto militare, nell’agroalimentare, sia nelle materie prime che nell’industria della trasformazione, ma anche nel turismo e nella valorizzazione del patrimonio archeologico rappresentano solo alcuni esempi di potenzialità inespresse. Senza dimenticare anche startup, le microimprese e l’innovazione come possibile strumento per prevenire la fuga dei talenti, accelerare lo sviluppo economico e affrontare alla radice i flussi migratori illegali dall’Africa verso l’Europa. “L’Algeria, come molti altri Paesi in via di sviluppo, soffre della cosiddetta fuga dei cervelli. La prevenzione di questo fenomeno difficile da affrontare. Molti parlano di sviluppo sostenibile per mantenere i talenti all’interno del Paese. Quello che facciamo ogni giorno è aiutare i nostri talenti ad avere successo in Algeria. Coltivare i talenti è molto importante. Non c’è sviluppo senza talenti. Speriamo che, con l’aiuto dell’Italia in questo specifico ambito, potremo accelerare lo sviluppo e avere un impatto positivo sulle migrazioni”, aveva detto ad “Agenzia Nova” il ministro dell’Economia della conoscenza, delle startup e delle microimprese dell’Algeria, Yacine El Mahdi Oualid, a margine della conferenza Med Dialogues.

