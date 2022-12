Il presidente croato Milanovic definisce “stupida” la politica dell’Ue sulla guerra in Ucraina

"Non è nell'interesse della Croazia" e con l'aumento dei prezzi dell'energia, "ogni Paese si arrangerà da solo" per combattere la crisi energetica, "poiché l'Unione non è in grado di farlo insieme"

La “stupida politica” dell’Unione europea nei confronti della guerra in Ucraina non è nell’interesse della Croazia. Lo ha dichiarato il presidente croato, Zoran Milanovic, come riporta l’emittente “N1”. Il capo dello Stato ha sottolineato che con l’aumento dei prezzi dell’energia, “ogni Paese si arrangerà da solo” per combattere la crisi energetica, “poiché l’Ue non è in grado di farlo insieme”. “Questa stupida politica dell’Ue non è stata nell’interesse della Croazia sin dal primo giorno. Non è nemmeno nell’interesse della Germania, ma loro non osano dirlo”, ha sottolineato Milanovic. Il presidente croato ha quindi affermato che “tutto ruota intorno ai soldi, i quali devono essere presi da qualche parte per poter essere portati in un altro posto”. “Da una parte c’è l’Europa che dipende dal gas, e dall’altra un impero che non fallirà”, ha concluso Milanovic.

