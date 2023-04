Il presidente brasiliano vola in Cina per rafforzare le relazioni con il primo partner commerciale

Rafforzare le relazioni con la Cina, già oggi primo partner commerciale del Brasile. Questo l’obiettivo con cui il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva è partito oggi alla volta del paese asiatico. La visita di Lula, la terza dal suo insediamento il 1 gennaio scorso dopo Stati Uniti e Argentina, avrebbe dovuto svolgersi a fine marzo, ma è stata rinviata su consiglio medico, dopo un ricovero per broncopolmonite. Nel corso dell’incontro con il presidente cinese Xi Jinping, previsto il 14 aprile, Lula inviterà l’omologo a visitare il Brasile. “In Cina, consolideremo il nostro rapporto con il Paese. Per questo inviterò il presidente Xi Jinping a venire in Brasile, per un incontro bilaterale, per conoscere il nostro Paese e avere la possibilità di mostrare i progetti di interesse”, ha detto Lula in un’intervista concessa a “Tv Brasil” prima della sua partenza. “Quello che vogliamo è costruire una partnership forte con la Cina, in modo che si possa investire in infrastrutture, soprattutto in opere che non esistono ancora: una nuova autostrada, ferrovia, centrale idroelettrica, qualsiasi cosa che significhi qualcosa di nuovo per il Brasile” ha concluso.

Secondo il programma ufficiale divulgato dalla presidenza, la visita della delegazione brasiliana in Cina inizia mercoledì 12 aprile, a Shanghai, dove in mattinata il presidente Lula parteciperà alla cerimonia di insediamento dell’ex presidente brasiliana Dilma Rousseff alla guida della Nuova Banca di Sviluppo, la banca di sviluppo dei Brics, blocco formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Nel pomeriggio nel centro finanziario cinese, il capo dello stato avrà incontri con uomini d’affari. In serata è previsto il trasferimento a Pechino.

L’agenda ufficiale di venerdì, 14 aprile, prevede un incontro, in mattinata, con il presidente dell’Assemblea nazionale del popolo, Zhao Leji. Successivamente, il presidente deporrà dei fiori durante una cerimonia in piazza Tiananmen. Nel pomeriggio, Lula incontrerà i vertici sindacali per poi tornare al Grande Palazzo del Popolo, dove incontrerà il primo ministro cinese, Li Qiang. In serata Lula sarà ricevuto in una cerimonia ufficiale dal presidente Xi Jinping. Il programma prevede un incontro aperto, una cerimonia per la firma degli accordi bilaterali e poi un incontro bilaterale chiuso. Successivamente, ci sarà una cerimonia di scambio dei regali, la registrazione delle foto e, infine, una cena ufficiale.

La delegazione ufficiale guidata da Lula è composta da otto componenti del suo governo. In particolare, i ministri delle Finanze, Fernando Haddad, dell’Ambiente, Marina Silva, dell’Agricoltura, Carlos Favaro, della Scienza, tecnologia e innovazione, Luciana Santos, degli Esteri, Mauro Vieira, dell’Energia, Alexandre Silveira, dello Sviluppo Agrario, Paulo Teixeira, e dello Sviluppo e assistenza sociale, Wellington. Saranno inoltre presenti i governatori degli Stati diBahia, Jeronimo Rodrigues, Cearà, Elmano de Freitas, Maranhao, Carlos Brandao, Parà, Helder Barbalho, e Rio Grande do Norte, Fatima Bezerra. La delegazione include inoltre 20 deputati tra cui il presidente della Camera, Arthur Lira, il presidente della commissione Esteri della Camera, Paulo Alexandre Barbosa, e il presidente del gruppo parlamentare interpartitio bipartisan Brasile-Cina, Fausto Pinato. Sono stati inoltre invitati i capigruppo del Partito dei lavoratori (Pt), del Partito democratico laburista (Pdt) e del Partito comunista del Brasile (Pcdob).

Nonostante il rinvio della visita prevista a marzo, rappresentanti di governo e imprese private già in quell’occasione sono riusciti a stingere accordi importanti. Imprese cinesi e brasiliane hanno firmato infatti oltre 20 accordi di partnership a margine del seminario economico Brasile-Cina, promosso a Pechino dal ministero degli Esteri e dall’Agenzia brasiliana di promozione delle esportazioni e investimenti (Apex). “Nell’occasione – riferiva il ministero degli Esteri in una nota – sono state annunciate nuove partnership nel settore privato cino-brasiliano. Gli oltre 20 accordi riguardano i settori della transizione energetica e della lotta al cambiamento climatico, commercio e servizi, infrastrutture e costruzioni, estrazione petrolifera e mineraria, oltre che industria, agribusiness, finanza, salute e tecnologia dell’informazione e della comunicazione”. Più di altri 20 accordi saranno chiusi ufficialmente con visita del presidente Lula. Uno di questi riguarda la costruzione di un nuovo satellite in collaborazione con la Cina nell’ambito del programma Cbers, il sesto da quando il programma Cbers è stato firmato tra i due paesi nel 1988.

Nel corso della visita, inoltre, il Brasile potrebbe firmare l’adesione all’iniziativa di investimenti globali nelle infrastrutture del governo della Cina della Nuova via della seta, come dichiarato dal consigliere speciale per la politica estera della presidenza del Brasile, Celso Amorim, in un’intervista a “Valor Economico”. “Non ho pregiudizi e non vedo alcun danno politico rispetto all’adesione”, ha dichiarato, precisando di non vedere “un’opzione preferenziale per la Cina rispetto agli Stati Uniti” nella decisione di aprirsi all’opportunità. La Cina ha proposto per la prima volta l’adesione del Brasile nel 2013, quando l’iniziativa è stata lanciata. Da allora la Nuova via della seta si è diffusa in tutto il sud America, dove solo Brasile e Colombia non hanno ancora aderito.

La Cina, d’altronde, è già oggi il primo partner commerciale del Brasile. Nel 2022, la Cina ha importato oltre 89,7 miliardi di dollari di prodotti brasiliani, in particolare soia e minerali, ed ha esportato quasi 60,7 miliardi di dollari nel mercato interno. Il volume scambiato, 150,4 miliardi di dollari, è cresciuto di 21 volte dalla prima visita di Lula nel Paese, nel 2004. Nel 2022, il prodotto brasiliano più venduto sul mercato cinese è stata la soia, con il 36 per cento delle esportazioni totali, seguita dal minerale di ferro con il 20 per cento e dal petrolio con il 18 per cento. Il profilo delle esportazioni è leggermente cambiato a gennaio e febbraio 2023, con il petrolio in testa al 23 per cento, seguito da soia (22 per cento) e minerale di ferro (21 per cento).

Tra i temi in agenda non mancherà la guerra in Ucraina. Nel corso di una recente intervista con “Brasil 247” Lula ha dichiarato che intende parlare del conflitto in Ucraina con l’omologo cinese Xi Jinping. “Parlerò con Xi Jinping, perché la Cina è un Paese estremamente importante, che può avere una discussione più seria con gli Stati Uniti in merito al conflitto. Ho già detto a Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz che il Brasile è disposto a fare qualsiasi sforzo per garantire la pace. La prima cosa che bisogna fare è fermare la guerra”, ha detto il presidente. In dichiarazioni che hanno suscitato scalpore, Lula ha esortato il governo dell’Ucraina a cedere la Crimea alla Russia, perché “non può avere tutto”. Il presidente russo Vladimir Putin “non può impadronirsi del territorio dell’Ucraina”, ha detto Lula durante un recente incontro con i giornalisti a Brasilia. “Nemmeno Zelensky può volere tutto”, ha continuato. “Il mondo ha bisogno di tranquillità. Dobbiamo trovare una soluzione”. Parole subito censurate dal portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, secondo cui l’Ucraina non intende cedere la Crimea alla Russia.

