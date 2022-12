Il premier polacco Morawiecki: “Putin usa blocco all’export del grano ucraino per ricattare il mondo”

Il presidente russo, Vladimir Putin, sta “utilizzando a scopi militari i raccolti dell’Ucraina” come “strumento di ricatto” per il resto del mondo. Lo affermato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, parlando alla “Bbc” dal World Economic Forum di Davos. Morawiecki ha paragonato la situazione attuale a quello che “Stalin ha fatto nel 1933”. L’impossibilità dell’Ucraina di esportare il suo grano, è per Morawiecki “parte della strategia (di Putin)” al fine di “creare effetti a catena in Nord Africa ed enormi ondate migratorie”. Secondo Morawiecki, il presidente russo farebbe affidamento sull’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari, drenando il sostegno in Occidente all’Ucraina. “Dobbiamo spiegare all’opinione pubblica quali sono le conseguenze della guerra”, ha sottolineato il primo ministro polacco. “Lo strumento principale di Putin è l’intimidazione, la paura, le illusioni e la propaganda”, ha spiegato. Morawiecki ha affermato di aspettarsi che l’embargo sul petrolio russo sarà concordato dall’Unione europea entro pochi giorni o settimane, con alcune “distinzioni” per Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Austria. Il capo di governo ha chiesto la chiusura del gasdotto Nord Stream dalla Russia alla Germania quest’anno. Morawiecki ha affermato che “la Russia è davvero sotto pressione” a causa delle sanzioni esistenti, ma ciò avrà un impatto a medio e lungo termine.

Secondo il capo di governo di Varsavia, “solo Putin” sarebbe “contento” di una guerra commerciale tra il Regno Unito e l’Unione europea a causa del protocollo sulla Brexit relativo all’Irlanda del Nord. “Solo Putin e i nostri nemici saranno contenti dell’ennesimo disaccordo tra partner così stretti come il Regno Unito e l’Unione Europea”, ha affermato. Infine Morawiecki ha chiarito che c’è spazio per un “compromesso” tra Bruxelles e Londra asserendo di stare cercando di “calmare il più possibile la situazione tra Francia e Regno Unito”. Alla domanda se si sentisse preoccupato rispetto alle indiscrezioni, secondo cui Parigi e Berlino sarebbero favorevoli ad un compromesso con la Russia per favorire il processo di pace con Kiev, Morawiecki ha risposto: “Alcuni leader dell’Europa occidentale volevano avere risorse naturali e pace a buon mercato. E quello che hanno ottenuto sono materie prime, risorse naturali e guerra molto costose”. Secondo il premier polacco, questi Paesi “dovrebbero tenere a mente che Putin sta lavorando prima per dividerci e poi per renderci impazienti e stancarci di tutto”.

