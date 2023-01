Il premier palestinese: “Le sanzioni di Israele porteranno al collasso dell’Autorità nazionale”

Le sanzioni imposte da Israele all’Autorità nazionale palestinese (Anp) “porteranno immediatamente al suo collasso”. Lo ha dichiarato in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano israeliano “Haaretz” al primo ministro palestinese, Mohammed Shtayyeh, commentando le decisioni del gabinetto di sicurezza del governo israeliano annunciate lo scorso 6 gennaio. La mossa del governo israeliano risponde alla richiesta dell’autorità di Ramallah di chiedere alla Corte internazionale dell’Aia un parere consultivo sull’occupazione israeliana della Cisgiordania. Israele bloccherà 139 milioni di shekel (circa 39 milioni di dollari) di entrate fiscali che riscuote per conto dell’Anp e le devolverà alle famiglie degli israeliani uccisi negli attacchi terroristici attribuiti ai palestinesi. Al riguardo, Shtayyeh ha detto che rappresenta “un altro chiodo sulla bara dell’Autorità palestinese, a meno che non ci sia un intervento immediato da parte della comunità internazionale, ovvero l’amministrazione di Washington e dei Paesi arabi”. Il capo del governo di Ramallah ha sottolineato che gli Stati Uniti non finanziano il budget regolare dell’Anp, mentre l’Unione europea trasferisce fondi soltanto per progetti infrastrutturali. Il gabinetto di sicurezza israeliano ha anche votato per tagliare dalle entrate fiscali l’importo che l’Autorità nazionale palestinese ha concesso ai “terroristi palestinesi” e alle famiglie degli aggressori uccisi durante l’anno precedente.

Nell’intervista ad “Haaretz”, il primo ministro palestinese ha parlato anche del processo di pace in Medio Oriente. “I precedenti governi israeliani hanno lavorato per eliminare la soluzione a due Stati – ha affermato -. E l’attuale governo sta lottando contro l’Autorità palestinese”. “Stiamo leggendo la mappa nel modo più chiaro possibile: aumentare la costruzione degli insediamenti separando Gerusalemme dalla Cisgiordania, annettendo l’area C – dove Israele mantiene il controllo sia civile che di sicurezza in base agli Accordi di Oslo – e ora schiacciando l’Autorità palestinese. Questo è il programma che guida il governo israeliano”, ha dichiarato il premier palestinese. In merito ai motivi per i quali il governo di Israele ha imposto delle sanzioni economiche, ma anche diplomatiche, a Ramallah, ovvero la richiesta di un parere alla Corte internazionale dell’Aia sull’occupazione israeliana della Cisgiordania, Shtayyeh ha detto: “Il popolo palestinese sta lottando contro una feroce occupazione. Abbiamo il diritto di lamentarci e dire al mondo che stiamo soffrendo. Israele vuole impedire anche il modo meno violento di combattere l’occupazione”.

Nell’intervista ad “Haaretz” Shtayyeh ha spiegato nel dettaglio la gestione patrimoniale di Ramallah e la supervisione israeliana. Ogni mese, Israele ottiene circa 900 milioni di shekel (circa 256 milioni di dollari), in gran parte da tariffe su servizi e beni destinati all’Anp, da cui vengono detratti altri 300 milioni di shekel (circa 85 milioni di dollari) per altri pagamenti, come le commissioni e le somme pagate dai palestinesi alle famiglie dei prigionieri. “Israele ci vende di tutto, compreso il trattamento dell’acqua, l’elettricità e l’acqua potabile, e di fatto trae profitto da tutto questo. Un’occupazione che fa soldi”, ha affermato. Tuttavia, sommando i 600 milioni di shekel che eroga Israele ai circa 300 milioni raccolti direttamente dall’Anp, Ramallah conta su 900 milioni di shekel, “ma in realtà l’Anp spende circa 1,3 miliardi di shekel (circa 370 milioni di dollari) al mese, quindi abbiamo un deficit di circa 114 milioni di dollari”, ha affermato il primo ministro palestinese. “Le banche palestinesi non sono più in grado di concederci prestiti, e senza altre opzioni di bilancio siamo costretti, tra l’altro, a pagare stipendi parziali”, ha aggiunto. L’Anp sta pianificando di rivolgersi ai paesi della Lega araba e chiedere loro di attuare gli impegni precedenti per fornire ai palestinesi una rete di sicurezza economica, ha indicato. “Solo l’Algeria rispetta i suoi impegni e trasferisce 52 milioni di dollari al mese”, ha detto. I palestinesi dovrebbero anche rivolgersi ad alti funzionari dell’Ue per chiedere assistenza. Inoltre, in vista della visita del consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, a Ramallah alla fine di questo mese, l’Autorità nazionale palestinese intende chiedere agli Stati Uniti misure avanzate per prevenirne il collasso e fermare il tentativo israeliano di “stroncare la soluzione dei due Stati”. Al di là delle “dichiarazioni positive”, l’amministrazione Biden ha finora fatto poco per presentare una politica diversa rispetto al suo predecessore nell’affrontare Israele, ha affermato.

Domenica, 8 gennaio, Israele ha revocato il permesso di viaggio del ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Riyad al Malki, limitando la sua libertà di movimento. Il permesso di viaggio consente ai funzionari palestinesi di entrare e uscire velocemente dalla Cisgiordania. Secondo un comunicato rilasciato del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, è stato revocato anche il permesso di viaggio di tre alti funzionari del partito palestinese Fatah e stretti collaboratori del presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas. Il voto del gabinetto di sicurezza sembra rappresentare un altro allontanamento dalla politica del governo precedente, che in diversi modi ha cercato di rafforzare l’Autorità nazionale palestinese, temendo che il suo crollo avrebbe solo rafforzato le forze palestinesi più estremiste, come Hamas, evidenzia il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Da parte sua, il nuovo governo considera l’Anp un organismo che incita al terrore e non condivide il punto di vista della Difesa, che sottolinea l’importanza della cooperazione nel settore della sicurezza di Israele con l’Autorità palestinese e ha spinto i precedenti governi a impedirne lo scioglimento.

