Il premier israeliano Lapid: “Raggiunto uno storico accordo sui confini marittimi con il Libano”

Israele ha raggiunto un “accordo storico sulla delimitazione del confine marittimo con il Libano“. Lo ha scritto oggi su Twitter il primo ministro israeliano, Yair Lapid. “Domani riunirò il gabinetto politico di sicurezza, seguito da una riunione di governo. Il progetto di accordo è pienamente conforme ai principi presentati da Israele in materia di sicurezza ed economia. Questo è un risultato storico che rafforzerĂ la sicurezza di Israele, porterĂ miliardi nell’economia israeliana e garantirĂ stabilitĂ al confine settentrionale”, ha detto Lapid.

Il presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, ha dato stamane l’approvazione definitiva all’accordo marittimo con Israele, un passo che potrebbe aprire le porte a nuove esplorazioni di petrolio e gas nel Mediterraneo orientale. Nelle ultime ore, il mediatore statunitense Amos Hochstein ha consegnato alla parte libanese la versione finale del testo giudicata “soddisfacente” dalla presidenza della Repubblica. “Sono stati soddisfatti i requisiti libanesi che sono stati oggetto di lunghe discussioni negli ultimi mesi e hanno richiesto lunghe ore di trattative difficili e complesse. La presidenza ritiene che la formula finale abbia preservato i diritti del Libano sulle sue ricchezze naturali, in un momento importante per i libanesi”, si legge in un comunicato, auspicando che l’accordo “venga annunciato quanto prima”.

La bozza della proposta per la demarcazione marittima, ricevuta ieri sera dalle autoritĂ libanesi prima della mezzanotte, è stata consegnata stamane alle massime autoritĂ dello Stato. Il mediatore Hochstein ha informato la parte libanese che l’ultimo nodo relativo al giacimento di Qana è stato risolto, oltre all’ambiguitĂ tra le espressioni “status quo” e “fatto compiuto”. Nel testo si sottolinea che il Libano considera la cosiddetta linea dei galleggianti un “fatto compiuto”. Una copia della bozza finale è stata anche inviata alle autoritĂ israeliane. Il primo ministro di Israele, Yair Lapid, dovrebbe convocare una riunione ristretta del governo per approvarla.

Negli ultimi giorni, la Francia ha svolto un’intesa azione diplomatica dopo che Israele aveva rifiutato le ultime osservazioni formulate dal Libano, con l’obiettivo di ridurre le divergenze e aumentare le possibilitĂ di accordo tra Israele e Libano, soprattutto per quanto riguarda la quota israeliana dal giacimento di Qana. La Francia, con garanzie statunitensi, ha ribadito che le attivitĂ di TotalEnergies verranno avviate non appena sarĂ firmato l’accordo e non sono collegate con all’intesa conclusa a latere tra la compagnia energetica francese e lo Stato di Israele. In vista delle scadenze elettorali in entrambi i Paesi, l’accordo dovrebbe essere firmato entro il 30 ottobre. Il 31 ottobre, infatti, scade il mandato del presidente della Repubblica libanese, Michel Aoun, mentre il primo novembre si svolgeranno le elezioni parlamentari in Israele, dove non è scontata la riconferma dell’attuale esecutivo. In Libano, il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha giĂ fatto sapere che i poteri conferiti ad Aoun in merito al fascicolo per la delimitazione del confine non saranno mantenuti dopo la fine del mandato dell’attuale presidente.

La compagnia francese TotalEnergies inizierĂ il processo di esplorazione del gas nelle acque libanesi non appena sarĂ concluso l’accordo sul confine marittimo con Israele, ha detto da parte sua il ministro dell’Energia libanese, Walid Fayyad, dopo l’incontro con una delegazione di alto livello di Total, secondo quanto riferisce il quotidiano libanese “Al Joumhouria”. “Studieremo il piano che Total e la National Oil Authority hanno preparato per garantire che sia il piĂą rapido sul campo”, ha aggiunto il ministro.

