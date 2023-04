Il premier giapponese Kishida in visita in Egitto: poi tappe in Ghana, Kenya e Mozambico

La sua agenda prevede oggi un colloquio col presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, durante il quale probabilmente saranno in primo piano i temi del conflitto in corso in Sudan e della sicurezza energetica

Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è in Egitto, tappa iniziale di un viaggio in quattro Paesi africani e a Singapore, organizzato in vista del vertice del G7 a Hiroshima, sotto la presidenza giapponese, per rafforzare i legami con il “Sud globale” e raccogliere solidarietà internazionale a sostegno dell’Ucraina. Arrivato ieri sera al Cairo, il premier sarà impegnato nella sua trasferta per una settimana: dopo l’Egitto, infatti, si recherà in Ghana, in Kenya e nel Mozambico, prima di tornare in patria con un transito nella città-Stato del Sud asiatico. La sua agenda prevede oggi un colloquio col presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, durante il quale probabilmente saranno in primo piano i temi del conflitto in corso in Sudan e della sicurezza energetica. Nelle visite successive Kishida ha in programma incontri con i presidenti ghanese Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, kenyota William Ruto e mozambicano Filipe Jacinto Nyusi. Infine, incontrerà l’omologo singaporiano, Lee Hsien Loong.

“Il motivo per cui ho scelto l’Egitto come prima destinazione della mia visita di una settimana in Africa è semplicemente l’importanza che il Giappone attribuisce al suo rapporto con l’Egitto”, ha sintetizzato Kishida in un contributo pubblicato sul quotidiano “Al-Ahram”, sottolineando le storie millenarie che entrambi i Paesi hanno alle spalle e la loro amicizia in una prospettiva a lungo termine. “La cooperazione tra Giappone ed Egitto non mira alla crescita in uno o dieci anni, ma alla prosperità dell’Egitto nei prossimi 50 o addirittura cento anni”, ha scritto il leader di Tokyo, elencando poi una serie di progetti congiunti che riguardano soprattutto i giovani, la cultura, la formazione, la scienza e la tecnologia. Kishida ha posto l’accento anche sulla sicurezza marittima, osservando che i due Paesi hanno “interessi comuni nell’uso pacifico e sicuro degli oceani” e citando al riguardo la visione politica giapponese per un “Indo-Pacifico libero e aperto”.

“L’Egitto è un partner importante nel sostenere un ordine internazionale libero e aperto basato sullo stato di diritto”, ha proseguito Kishida, ribadendo la condanna per l’aggressione della Russia contro l’Ucraina, con “conseguenti carenze alimentari e aumenti dei prezzi dell’energia”. “È tempo che i nostri due Paesi facciano un passo avanti come partner strategici che lavorano insieme per la pace e la prosperità in Medio Oriente e nella regione africana e nel mondo in generale”, ha aggiunto il primo ministro del Giappone. Il premier, infine, si è detto ansioso di rafforzare le relazioni bilaterali “in un’ampia gamma di settori, tra cui la politica, la sicurezza, l’economia, l’istruzione, la cultura e lo sport”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram