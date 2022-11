Il Pil dell’eurozona cresce del 3,9 per cento annuo nel secondo trimestre del 2022

Il prodotto interno lordo (Pil) dell’eurozona è cresciuto del 3,9 per cento anno su anno nel secondo trimestre del 2022. Lo ha reso noto l’ufficio di statistica dell’Unione europea Eurostat in una stima flash. L’economia dell’Unione europea è invece cresciuta nello stesso periodo del 4 per cento annuo. Per quanto riguarda la variazione congiunturale, ovvero trimestre su trimestre, nel periodo aprile-giugno il Pil dell’eurozona e dell’Ue sono cresciuti dello 0,6 per cento.

Il tasso di occupazione nell’Unione europea e nell’eurozona è cresciuto dello 0,3 per cento nel secondo trimestre del 2022 rispetto al primo trimestre. L’aumento dell’occupazione rispetto al secondo trimestre del 2021 è stato invece del 2,4 per cento nell’eurozona e del 2,3 per cento nell’Ue.

