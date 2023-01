Il Piemonte lancia gli stage retribuiti per studenti nell’ufficio della Regione a Bruxelles

Uno stage nell’ufficio della Regione Piemonte a Bruxelles. Lo ha lanciato il governatore Alberto Cirio a partire da marzo. Saranno 30 gli studenti (neolaureati o in carriera) che potranno usufruire di questa opportunità attraverso un bando che scadrà il 20 gennaio. Lo stage sarà retribuito con mille euro lordi assieme a cui verrà aggiunta una cifra extra di 250 euro per il volo e partirà da marzo. “Visto il crescente rilievo delle politiche Ue, ho voluto che i nostri giovani avessero l’occasione di una esperienza di questo tipo. Ma non tutti possono permettersi i costi di vivere all’estero, per questo è importante che lo stage sia retribuito, affinché sia davvero una opportunità accessibile a tutti – ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Credo che aver inaugurato 20 anni fa una sede a Bruxelles sia stata una ottima intuizione. Per contare in Europa bisogna lavorare assiduamente per costruire e consolidare le relazioni.

Questo è uno dei valori che desideravo poter mettere a disposizione del Piemonte e dei piemontesi, dopo la mia esperienza a Bruxelles, e sono felice di aver avuto l’occasione di farlo in questi anni, a cominciare dalla nuova programmazione 2021-2027. Non solo siamo stati tra le prime regioni in Europa a ricevere il via libera dalla Commissione Ue su Fse (Fondo sociale europeo) e Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), ma su ognuno di essi abbiamo ottenuto circa 500 milioni di euro in più rispetto al passato. È un risultato importante, che mi rende orgoglioso. Il mio desiderio è fare in modo che le ricadute positive per il nostro territorio siano massime, a cominciare dalle opportunità di lavoro che, grazie a questi stage, renderemo più accessibili ai nostri giovani, ai quali dico di studiare tanto, approfondire le lingue, viaggiare: la Regione sarà al vostro fianco, perché voi siete il nostro futuro”, ha concluso Cirio.

