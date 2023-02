Il Piemonte è la regione più arida d’Italia

E’ il Piemonte la Regione più arida d’Italia. Lo ha certificato il report settimanale dell’Osservatorio Anbi sulla risorse idriche. Le condizioni del fiume Po restano drammatiche con portate che rimangono largamente deficitarie a monte e che peggiorano man mano che ci si sposta verso il delta (praticamente dimezzate rispetto alla media del periodo): i valori sono ovunque inferiori all’anno scorso con Torino ad un -46 per cento. In Piemonte, la situazione risulta maggiormente compromessa nei bacini idrografici Sud-occidentali, dove i fiumi Maira e Pellice (ad Ovest) hanno portate, che si aggirano intorno al 50 per cento rispetto al già deficitario 2022, mentre la Bormida (a Sud) registra valori, che si attestano intorno al 42 per cento dello scorso anno ed all’Orba manca quasi il 30 per cento della portata.

“Nel breve periodo climatologico – ha commentato Francesco Vincenzi, presidente ANBI– si ripete una tendenza, che continua a cogliere impreparato il territorio Settentrionale del Paese: ci sono più risorse idriche al Centro-Sud Italia che al Nord. L’esempio arriva proprio dal Piemonte, dove oggi sono presenti solo 4 invasi mentre altri da anni aspettano scelte concrete e poi il Piano Laghetti che ne prevede, a breve, altri 10, i cui progetti definitivi ed esecutivi sono solo in attesa di finanziamento: permetterebbero di trattenere oltre 25 milioni di metri cubi d’acqua, garantendo irrigazione a quasi 17 mila ettari di campagne”, ha concluso.

