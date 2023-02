Il Pd “liquido” e lo scontro nei gazebo per scegliere il segretario

Domenica il Partito democratico sceglierà il nuovo segretario al posto del dimissionario Enrico Letta. Saranno iscritti, simpatizzanti ed elettori ad indicare il nuovo leader, la cui elezione diventerà operativa con il successivo congresso di marzo. Stando ai sondaggi che circolano in questi ultimi giorni, la scelta dovrebbe cadere sul presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che viene dato nettamente davanti all’unica vera avversaria, Elly Schlein. Per gli altri due candidati, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, la corsa alla poltrona di segretario è di fatto conclusa.

Il vincitore uscirà dalla somma dei voti raccolti nei circoli elettorali del partito e dei consensi che verranno dai gazebo, aperti a tutti e non solo a iscritti o semplici simpatizzanti. Le primarie, perchè questo è il voto di domenica, hanno sicuramente il pregio di allargare il bacino dei consensi oltre gli iscritti ma il difetto di consegnare, o rischiare di consegnare la scelta del leader ad altri che non siano militanti del partito. Un rischio, o meglio un dubbio, che da sempre anima i dibattiti all’interno del Pd. D’altra parte, da anni i partiti come organizzatori del consenso e costruttori di una nuova classe dirigente non esistono più.

Esistono i partiti “liquidi”, con tutto quello che questo significa. A cominciare dal fatto che troppo spesso prima si sono scelti gli uomini e poi i programmi. E tante volte il Partito democratico tutto questo lo ha pagato caro, quando gli italiani sono stati chiamati al voto. Quanto al balletto durato mesi prima di mettere in moto la macchina elettorale per scegliere il segretario, forse l’aver atteso il risultato del voto nel Lazio e in Lombardia si è rivelata una scelta non così sbagliata: dopo il tracollo alle elezioni del 25 settembre scorso, l’eventuale nuovo leader del partito avrebbe portato sulle spalle anche la sconfitta nelle due più importanti regioni del Paese. Attendere e scavallare quelle elezioni forse ha preservato la verginità di chi prenderà l’eredità di Enrico Letta.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram