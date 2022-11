Il Parlamento europeo dichiara la Russia uno Stato terrorista

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che dichiara la Russia uno Stato terrorista. “Il regime di Putin è uno stato sponsor del terrorismo, complice di crimini di guerra e deve affrontare le conseguenze internazionali”, si legge nella dichiarazione.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accolgo con favore il voto. Su Twitter sottolinea che la Russia “deve essere isolata a tutti i livelli e ritenuta responsabile per porre fine alla sua politica di terrorismo di lunga data in Ucraina e in tutto il mondo”.

