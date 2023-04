Il Papa in viaggio apostolico in Ungheria: “No a colonizzazioni ideologiche e cultura gender”

Papa Francesco, nel corso del suo 41imo viaggio apostolico in Ungheria, ha incontrato le autorità, la società civile e il corpo diplomatico nella sala dell’ex Monastero Carmelitano presso il palazzo Sandor. “Invito a riflettere sull’importanza di un’unità che non significhi uniformità”. “L’Europa dei ventisette – ha ricordato Bergoglio – costruita per creare ponti tra le nazioni, necessita del contributo di tutti senza sminuire la singolarità di alcuno”. C’è bisogno di armonia, ha aggiunto il Papa, “di un insieme che non appiattisca le parti e di parti che si sentano ben integrate nell’insieme”. “Penso dunque a un’Europa che non sia ostaggio delle parti, diventando preda di populismi autoreferenziali, ma che nemmeno si trasformi in una realtà fluida, se non gassosa, in una sorta di sovranazionalismo astratto, dimentico della vita dei popoli – ha sottolineato il Pontefice –. È questa la via nefasta delle ‘colonizzazioni ideologiche’, che eliminano le differenze, come nel caso della cosiddetta cultura gender, o antepongono alla realtà della vita concetti riduttivi di libertà, ad esempio vantando come conquista un insensato ‘diritto all’aborto’, che è sempre una tragica sconfitta”. Francesco ha infine chiesto di “costruire un’Europa centrata sulla persona e sui popoli, dove vi siano politiche effettive per la natalità e la famiglia, perseguite con attenzione in questo Paese, dove nazioni diverse siano una famiglia in cui si custodiscono la crescita e la singolarità di ciascuno”

Il Pontefice ha poi ricordato il valore della pace. “Nel dopoguerra l’Europa ha rappresentato, insieme alle Nazioni Unite, la grande speranza, nel comune obiettivo che un più stretto legame fra le Nazioni prevenisse ulteriori conflitti. – ha ricordato Bergoglio – Nel mondo in cui viviamo, tuttavia, la passione per la politica comunitaria e per la multilateralità sembra un bel ricordo del passato: pare di assistere al triste tramonto del sogno corale di pace, mentre si fanno spazio i solisti della guerra”. In generale, ha aggiunto il Papa, “sembra essersi disgregato negli animi l’entusiasmo di edificare una comunità delle nazioni pacifica e stabile, mentre si marcano le zone, si segnano le differenze, tornano a ruggire i nazionalismi e si esasperano giudizi e toni nei confronti degli altri. A livello internazionale pare persino che la politica abbia come effetto quello di infiammare gli animi anziché di risolvere i problemi, dimentica della maturità raggiunta dopo gli orrori della guerra e regredita a una sorta di infantilismo bellico”.

“Ma la pace non verrà mai dal perseguimento dei propri interessi strategici – ha ammonito il Pontefice – bensì da politiche capaci di guardare all’insieme, allo sviluppo di tutti: attente alle persone, ai poveri e al domani; non solo al potere, ai guadagni e alle opportunità del presente”. Fondamentale il ruolo dell’Europa che “rappresenta la memoria dell’umanità ed è perciò chiamata a interpretare il ruolo che le corrisponde: quello di unire i distanti, di accogliere al suo interno i popoli e di non lasciare nessuno per sempre nemico. È dunque essenziale ritrovare l’anima europea: l’entusiasmo e il sogno dei padri fondatori, statisti che hanno saputo guardare oltre il proprio tempo, oltre i confini nazionali e i bisogni immediati, generando diplomazie capaci di ricucire l’unità, non di allargare gli strappi”, ha concluso il Papa.

Poco prima il Papa ha incontrato la presidente di Ungheria Katalin Novak al palazzo Sandor di Budapest, firmando il Libro d’Onore. “Giungo come pellegrino e amico in Ungheria, Paese ricco di storia e di cultura; da Budapest, città di ponti e di santi, penso all’Europa intera e prego perché, unita e solidale, sia anche ai nostri giorni casa di pace e profezia di accoglienza”, è stato il messaggio di Bergoglio. Il viaggio ha avuto inizio questa mattina. Prima di lasciare Casa Santa Marta, il Santo Padre ha ricevuto il saluto di quindici persone senza dimora che vivono nei pressi di San Pietro accompagnati dal Prefetto del Dicastero per la Carità, sua eminenza il cardinale Konrad Krajewski. Quindi si è trasferito in auto all’Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino da dove, alle ore 8.21 – a bordo di un A320 neo/ITA Airways – è partito alla volta di Budapest. L’aereo è atterrato all’Aeroporto internazionale Ferenc Liszt di Budapest alle ore 9.53. C’è attesa per il secondo di discorso del Papa nella Concattedrale di Santo Stefano dove incontrerà i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram