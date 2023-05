Il nuovo presidente del Paraguay Santiago Pena è un economista, ha 44 anni e un figlio di 27

Economista, 44 anni, già dipendente del Fondo monetario internazionale (Fmi) e direttore di una Banca, Santiago Pena si è proclamato domenica sera nuovo presidente del Paraguay. Candidato del governo in carica, Pena ha sconfitto l’oppositore Efrain Alegre, al terzo assalto fallito alla presidenza, con un margine di circa 15 punti percentuali. Un’impresa tutt’altro che scontata, che permette al Partido colorado (Pc) di continuare alla guida del Paese – posto che esercita quasi ininterrottamente da 70 anni -, nonostante le divisioni interne e le polemiche giudiziarie che hanno investito l’ex presidente e figura chiave del partito, Horacio Cartes. Pena ha sin dall’inizio della campagna scommesso sul voto “giovane”, spronando le nuove generazioni a giocare nelle “serie maggiori”. Un approccio con il quale ha cercato di superare l’immagine di un governo – quello del presidente uscente Marito Abdo Benitez -, avaro di risultati: alta disoccupazione, aumento preoccupante della povertà e impoverimento delle finanze pubbliche. Senza contare il peso delle parole rivolte dal Dipartimento di Stato Usa a Cartes, di cui Pena è stato ministro dell’Economia, definito “significativamente corrotto”.

Nato nel 1978 da madre argentina e padre paraguaiano, Pena è divenuto padre di un maschio a soli 17 anni, e di una femmina appena un anno dopo, entrambi avuti con l’attuale moglie, Leticia Ocampo. Laurea in Economia all’Univeristà cattolica di Assunzione a 23 anni, a 25 ha ottenuto un master di Amministrazione pubblica dell’Università di Columbia, negli Stati Uniti. Nel 2009 viene chiamato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per assumere l’incarico di economista per i Paesi dell’Africa. Nel 2012 viene eletto membro del direttivo della Banca centrale del Paraguay (Bcp) e nel 2015, due anni in anticipo sulla scadenza del mandato, viene chiamato da Cartes per assumere il ministero dell’Economia. L’allora presidente voleva però solo ministri del Partido colorado e Pena, a 37 anni, rinunciò alla tessera di quel Partito liberale radicale autentico (Plra) di cui è oggi membro il candidato oppositore sconfitto, Alegre.

Pena aveva già cercato di ottenere la candidatura presidenziale del Pc nel 2018, sconfitto però da Abdo Benitez (che poi avrebbe a sua volta avuto la meglio su Alegre). Diversi osservatori definirono quella una candidatura promossa da Cartes per indebolire la figura di Abdo, suo rivale interno al partito. Un legame che si vuole certificato dalla direzione della banca Basa – proprietà del gruppo Cartes – che Pena ha assunto a marzo del 2018. Pur fortemente legato al “tradizionalista” Cartes, che ha voluto e ringraziato sul palco dei festeggiamenti, Pena ha alcune posizioni eccentriche soprattutto in tema di diritti civili, come l’apertura al matrimonio egualitario o maggiori margini nella possibilità di ricorrere all’aborto.

Pena ha ottenuto il 42,74 per cento dei voti (più di 1,29 milioni) contro il 27,49 per cento di Alegre, che chiude la terza e peggiore corsa alla presidenza con poco meno di 830 mila voti. Il piccolo Paese sudamericano continuerà per i prossimi cinque anni ad essere governato dal Partido Colorado, la forza politica che ne regge le sorti da circa 70 anni, eccezion fatta per la parentesi di centrosinistra del vescovo Fernando Lugo, tra il 2008 e il 2012. Al terzo posto, la sorpresa della tornata elettorale, si colloca Payo Cubas, il candidato della Crociata nazionale, il leader ultraconservatore Paraguayo Cubas, con il 22,92 per cento dei consensi. Alegre, che ha attribuito la sconfitta proprio alla divisione del bacino di voti oppositori con il terzo qualificato, aveva detto che in caso di vittoria non avrebbe escluso si aprire i rapporti diplomatici con la Cina, togliendo a Taiwan l’ultimo alleate nell’intera America del Sud. Il presidente eletto ha dal canto suo confermato l’intenzione di riallacciare i rapporti con il Venezuela, pur non riconoscendo “i principi e i valori” del suo governo.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram