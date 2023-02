Il ministro Urso sul superbonus: “Nella maggioranza c’è sostanziale unità”

Adolfo Urso, ministro dell’Impresa e del Made In Italy, in una intervista al “Corriere della Sera” spiega che “oggi abbiamo a Palazzo Chigi il tavolo di confronto con le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali, nessuna esclusa, come è nello stile di questo governo. Anche per capire come migliorare il testo, per ridurre l’impatto sulle imprese del settore”. “Peraltro, – continua il ministro – riunioni di maggioranza si svolgono spesso in Parlamento, saranno utili anche in questo caso, così come per il decreto trasparenza sui benzinai poi approvato in Commissione con il pieno consenso della maggioranza”.

Poi Urso spiega quali possono essere le modifiche che salvano imprese e famiglie: “Sarà oggetto del confronto con le imprese, in cui ascolteremo esigenze e proposte. E poi del confronto in Parlamento con tutte le forze politiche. Abbiamo eliminato un meccanismo perverso con 9 miliardi di truffe e un carico insostenibile per lo Stato ma sappiamo che va preservato un settore così significativo per la nostra economia”.

