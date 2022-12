Il ministro Urso: “Serve un’autentica politica industriale europea”

“Serve un’autentica politica industriale europea che sia una risposta alta e condivisa a quella americana e ovviamente a quella cinese. La riforma del Patto di stabilità che deve puntare proprio sullo sviluppo, che sia il presupposto della riforma degli aiuti di Stato, con la condivisione di strumenti finanziari comuni, attraverso anche la creazione di un fondo sovrano europeo, peraltro già ipotizzato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un’intervista al “Sole 24 ore”. In tale contesto, prosegue Urso, “serve anche una politica energetica europea, che punti alla autonomia e in prospettiva alla indipendenza energetica, come sognavano i padri fondatori dell’Europa. Insieme con una politica produttiva e commerciale che valorizzi la produzione e il lavoro europeo: buy european e carbon tax ma non solo. Su questo saremo impegnati il prossimo anno, in tutte le sedi”. Il governo, spiega il ministro, “ha ottenuto in sede di Consiglio europeo l’impegno della Commissione a presentare un piano di politica industriale europea entro fine gennaio. Stiamo lavorando a un `non paper italiano´ su questo e mi sto raccordando con i principali colleghi ministri Ue. E credo che, una volta creato un sistema industriale competitivo rispetto alle sfide di Usa e Cina, si potrà anche pensare a un’area di libero scambio euro-atlantica”.

