Il ministro Urso: “Il Made in Italy sarà anche sostenibile”

Secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il dato positivo sul Pil italiano “va letto bene. E’ stato trainato – osserva in una intervista ad “Avvenire” – dal turismo e dai servizi a esso collegati, che sono andati oltre ogni aspettativa. Meno buoni sono però i dati dell’industria e dell’agricoltura. È vero che negli ultimi tempi le stime sono state smentite in meglio, ma non è detto che questo quadro si riproponga”. Poi spiega su cosa imposterà la sua azione: “Il Made in Italy è di per sé un valore enorme: una ricerca indica che è percepito dal consumatore globale alla stregua di un marchio, d’eccellenza, fra i tre più conosciuti al mondo. Oggi va innovato associandolo anche al concetto di ‘sostenibile’. per accrescere il suo appeal nel mondo, riprendendo dopo 20 anni il dossier sull’etichettatura obbligatoria dell’origine delle merci, che fu avviato dall’Italia sin dal 2003 e tuttora non esiste nella Ue”. “Lottando – aggiunge Urso – per inserire misure compensative per i Paesi virtuosi o dazi per quelli che producono senza rispettare determinati standard, come si tentò di fare negli anni dopo l’ingresso della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio, al vertice di Doha nel 2001, in cui proprio io rappresentavo il governo italiano”. “Noi – argomenta il ministro – vogliamo spostare il faro dall’oggetto al soggetto della produzione, e quindi all’imprenditore, ma anche a quanti cooperano con lui, siano essi dipendenti o professionisti. Intendo confrontarmi in ogni aspetto con chi li rappresenta, avendo come bussola la tutela dell’occupazione, non solo negli oltre 70 tavoli di crisi aperti. E farlo nella logica che pervade ad esempio il mio Veneto”.

Pur di origini siciliane, Urso è nato a Padova, da madre veneta: “E’ l’esempio della vera natura dell’Italia, è la Regione che reclama più autonomia, ma anche col più alto tasso di patriottismo, e non si vuol capire che sono le due facce dello stesso valore, non sono in antitesi. Così come è uno dei territori col più alto tasso d’imprenditorialità, con un’azienda ogni 9 abitanti, e con massicce dosi di volontariato, perché la persona che si pone il problema di migliorare le proprie condizioni è la stessa che avverte l’esigenza di manifestare la propria generosità all’esterno”. E questo si rifletterà sull’azione di governo “con l’attenzione massima sul lavoro come ‘riscatto dell’uomo’, come dice papa Francesco. Per questo vogliamo che le risorse del reddito di cittadinanza siano destinate solo a chi non può lavorare e alle famiglie numerose, per destinare quanto ricavato a creare opportunità di lavoro”, ha concluso Urso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram