Il ministro Urso: “Creiamo in Occidente un mercato libero”

Il rilancio della politica industriale in Italia e in Europa. “E’ questa – dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a “Libero Quotidiano” – la vera sfida su cui dobbiamo misurarci. Lo avevo detto in parlamento due mesi fa, e finalmente ci siamo. In poche settimane, con un pressing continuo insieme al governo francese, siamo riusciti a costruire un consenso inaspettato, anche in Germania. Lo dimostrano l’ultimo documento della Spd, il partito del cancelliere Olaf Scholz, e soprattutto le posizioni espresse dal presidente della Commissione, Ursula von der Leyen”. “Sono convinto – aggiunge – che al Consiglio d’Europa del 9 e 10 febbraio si profileranno le basi di questa nuova politica industriale. E il momento di costruire l’Europa dell’impresa e del lavoro che tuteli il Made in Europe. Sindacati e associazioni di impresa ci possono aiutare, serve un Sistema Italia che si muova nella stessa direzione”. Da Bruxelles “ci aspettiamo una revisione del Patto di stabilità, che deve essere rivolto allo sviluppo. Un Fondo sovrano europeo destinato ai settori innovativi, digitale e green. Risorse comunitarie che siano impegnate per ridurre il divario competitivo tra i Paesi, come accaduto con il fondo Sure per difendere l’occupazione”. Secondo il ministro “serve una riforma delle regole per gli aiuti di Stato, necessari per sostenere i settori strategici. E serve una politica commerciale che da una parte contrasti la concorrenza sleale di chi produce a costi più bassi, in spregio degli standard ambientali e sociali, e dall’altra introduca il principio del ‘buy european’. Insomma, quello che stanno facendo gli Stati Uniti per facilitare il ‘reshoring’, il rientro delle aziende sul territorio nazionale, e contrastare la sfida sistemica della Cina”. Tutto questo non in concorrenza con gli Stati Uniti ma “insieme agli Stati Uniti. Washington in pochi mesi ha messo in campo risorse mai viste prima: 1.200 miliardi di dollari per le infrastrutture, 250 miliardi per le tecnologie di frontiera e i chip; 369 miliardi per le transizione green, con regole che favoriscono il ‘buy american’. Dobbiamo rispondere nello stesso modo. Questo ci consentirà poi di creare un’area di libero scambio euro-atlantica, da allargare via via alle altre democrazie occidentali”. Urso osserva inoltre che “la globalizzazione è finita. Si stanno realizzando integrazioni continentali attorno agli imperi che rinascono, spesso su basi religiose. Il nostro Occidente subisce la sfida di sistemi autoritari, anche sul piano valoriale, e deve attrezzarsi con una politica industriale, economica e sociale condivisa, che si fondi sui comuni valori di fondo”. Quanto al Pnrr, “credo che debba prevalere la logica del buon senso. Il Pnrr può essere rivisto secondo quanto previsto nel Regolamento istitutivo, in modo da porre maggiore attenzione sulla produzione energetica e rivedere i parametri sulla base dei nuovi prezzi delle materie prime”, ha concluso Urso.

