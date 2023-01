Il ministro Tajani: “Noi siamo leali ma il centrodestra non è un monolite”

I nostri alleati possono dormire sonni tranquilli: non vogliamo creare problemi al governo, che deve durare cinque anni per dare le risposte che gli italiani si aspettano. “Questo è il nostro compito e lo vogliamo onorare. Siamo sempre stati leali e lo saremo, pur facendo valere le nostre posizioni, perché il centrodestra è composto da forze diverse, e non è un partito unico”. Lo ha detto in una intervista al “Corriere della Sera” Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e coordinatore forzista, secondo il quale FI ha sempre sostenuto lealmente il governo in tutti i voti, in tutte le decisioni, collaborando e spesso dando soluzioni decisive ai problemi”. Berlusconi soffre il ruolo troppo defilato rispetto ai leader alleati e questo complica le cose: “Ma Berlusconi non è e non può essere in competizione con nessuno, è il leader indiscusso di FI. Lui è il padre del centrodestra, è il leader senza il quale noi oggi non saremmo qui. Il suo nome è nella storia, non in una dichiarazione o un comizio in più o in meno. È sempre in collegamento con noi, la linea politica la dà lui. Non scherziamo”. Però problemi ci sono, come le diverse posizioni sull’autonomia differenziata. Salvini vuole portare a casa il risultato entro il 2023. “Non vogliamo frenare né fare melina. Ma non è una corsa contro il tempo quella che dobbiamo fare, bensì una riforma fatta bene”. ‘Fatta bene’ significa che “l’Italia è fatta da 60 milioni di cittadini, che non sono solo quelli di alcune regioni. E bisogna lavorare, come Costituzione prevede, perché tutti abbiano le stesse possibilità di sviluppo, assistenza, protezione, benessere. Il Nord ma anche il Sud, che non può essere lasciato indietro. E Roma Capitale, una battaglia che per primi abbiamo portato avanti. La vogliamo o no una Capitale all’altezza di Parigi, Berlino, Washington?”. Il timore è che il Nord possa effettivamente risucchiare le risorse del Sud: “Dobbiamo evitare che succeda, per questo il nostro impegno sarà massimo. Le grandi fabbriche che hanno reso il Nord trainante sono state possibili anche grazie all’enorme capitale umano del lavoro di cittadini del Sud. Adesso dobbiamo lavorare ai Lep, pensare a un fondo di perequazione, tenendo conto che non faremo un decreto ma un disegno di legge e il Parlamento avrà modo e tempo per discutere”, ha concluso Tajani.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram