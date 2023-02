Il ministro Musumeci: “Oltre 60 tra Vigili del fuoco, logisti e sanitari partiranno per la Turchia”

L’offerta italiana di aiuto internazionale, “a seguito del terremoto 7.9 registrato in Turchia, è stata accettata dall’Emergency Response Coordination Centre (Ercc) e dalla Turchia. Più di sessanta persone tra Vigili del fuoco, logisti e personale sanitario partiranno per la Turchia”. Lo rende noto su Facebook Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. “Un advance team che garantirà l’operatività, in raccordo con le autorità internazionali, di un modulo Usar Medium (Urban Search And Rescue – ricerca e soccorso in ambito urbano), messo a disposizione dai Vigili del fuoco e integrato da personale sanitario del sistema maxi-emergenze della regione Toscana e della regione Lazio”, spiega il ministro.

In mattinata era stato il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ad annunciare la disponibilità dell’Italia nel fornire soccorsi alla Turchia. “Il meccanismo funziona così: c’è il Paese che richiede, in questo caso la Turchia. Altri paesi che offrono, tra cui l’Italia. I team sono variabili, si cerca di caratterizzarli in base alle richieste e ai luoghi. È personale molto specializzato sulla ricerca e soccorso”, ha spiegato Curcio.

