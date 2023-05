Il ministro Musumeci: “Dobbiamo abituarci a convivere con il cambiamento climatico”

"Se in un anno in Emilia-Romagna cadono mille millimetri, la metà è arrivata in 36 ore. Tutto questo non può non mettere in crisi il sistema idraulico"

“Dopo aver visto quelle immagini, nessuno potrà più chiedersi se accadrà dalle mie parti, deve chiedersi quando accadrà, perché quello che è accaduto in Emilia-Romagna, ieri è accaduto a Ischia, nelle Marche, e può accadere dal Trentino alla Sicilia. Ci dobbiamo abituare a convivere con il cambiamento climatico, con le lunghe siccità e con brevissimi periodi di pioggia”. Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, nella puntata di questa sera di “Porta a porta”, su Rai1.

“In alcune aree sono caduti 200 millimetri di pioggia – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo – e sommati a quelle cadute nella prima settimana di maggio, possiamo arrivare a 500 millimetri di pioggia. Se in un anno in Emilia-Romagna cadono mille millimetri, la metà è arrivata in 36 ore. Tutto questo non può non mettere in crisi il sistema idraulico, i centri abitati e le campagne, perché la siccità quasi rende cementificato il terreno: l’acqua scorre con grande velocità e devasta tutto quello che incontra”.

“Mettere in sicurezza il territorio in tutta Italia richiederà un impegno di almeno dieci anni di tempo, con risorse inimmaginabili, diverse decine di miliardi”, ha continuato Musumeci. “Cominciamo con le priorità, con le cose che servono subito, a partire dall’accumulo dell’acqua. Le piogge abbondanti non devono farci dimenticare che il rischio siccità è dietro l’angolo – ha continuato l’esponente dell’esecutivo -. In Italia non si fanno dighe da decine di anni, per esempio, nelle aziende agricole si potrebbero realizzare bacini aziendali per l’accumulo dell’acqua. È un approccio diverso, che richiede una programmazione molto seria. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza possiamo far fronte soltanto alle iniziative immediate, quelle non complesse, non strategiche, perché fra tre anni, quindi nel giugno del 2026, le opere finanziate con il Pnrr devono essere collaudate”.

