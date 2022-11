Il ministro Franceschini: “Abbiamo messo 7 miliardi di investimento in cultura nel Pnrr”

Secondo il rappresentante del governo, l'Italia "come superpotenza culturale ha il dovere di fare uno sforzo in questo settore a livello internazionale proprio per favorire spazi di dialogo in un momento di conflitti e tensioni"

“Abbiamo messo sette miliardi di investimento in cultura nel Pnrr. Più degli altri paesi”. Cosi’ ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini, in occasione della conferenza dei direttori degli istituti italiani di cultura che si sta svolgendo presso il teatro San Carlo di Napoli.

Secondo il ministro, l’Italia “come superpotenza culturale ha il dovere di fare uno sforzo in questo settore a livello internazionale proprio per favorire spazi di dialogo in un momento di conflitti e tensioni come quello che stiamo vivendo”. Nel mondo, ha evidenziato Franceschini, “ci riconoscono come superpotenza culturale. Purtroppo siamo poco orgogliosi per questo. Eppure il nostro modello di vita con le sue esperienze storiche artistiche ambientali e paesaggistiche trascina il nostro made in Italy. Perciò la diplomazia culturale è un investimento”.

