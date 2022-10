Il ministro degli Esteri Di Maio in missione a Singapore

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è oggi 9 luglio 2022 in visita a Singapore, Paese strategico sul piano regionale con cui l’Italia intende rafforzare le relazioni bilaterali, anche alla luce del rinnovato impulso dell’iniziativa italiana e europea nell’Indo-Pacifico. Lo riferisce una nota della Farnesina. Questi temi saranno al centro dell’incontro che il ministro Di Maio avrĂ con l’omologo singaporiano, Vivian Balakrishnan, con il quale passerĂ in rassegna lo stato delle relazioni bilaterali, con particolare attenzione alla cooperazione economica e scientifico-tecnologica, settori ad alto valore aggiunto che offrono grandi opportunitĂ per le imprese italiane. Di Maio e Balakrishnan discuteranno anche di lotta ai cambiamenti climatici, collaborazione nell’area dell’Indopacifico e in Asean, e principali crisi regionali. Con riferimento alle recenti esecuzioni, il ministro Di Maio ribadirĂ anche l’invito a Singapore ad applicare una moratoria delle esecuzioni capitali in linea con l’impegno e gli sforzi dell’Italia e della comunitĂ internazionale su questo tema.

Il ministro Di Maio assisterĂ inoltre alla firma del contratto tra Ice-Agenzia e l’incubatore Accelerating Asia, che prevede servizi a beneficio delle startup italiane nell’ambito del Global Startup Program dell’Ice. Il ministro Di Maio effettuerĂ anche una visita all’azienda italiana Rimorchiatori Mediterranei, terzo operatore di rimorchio portuale al mondo, che ha recentemente acquisito due societĂ singaporeane attive nella logistica portuale, diventando così l’unica azienda straniera del settore che opera nel secondo porto mondiale. Sono in programma infine incontri con accademici e ricercatori italiani di universitĂ e istituti di ricerca di Singapore, e con il presidente del Singapore Economic Development Board (Edb), Beh Swan Gin, ente che promuove opportunitĂ di investimento e sostiene le imprese straniere.

